Intera famiglia falciata da un’auto in centro a folle velocità: tre morti, tra cui un bimbo di 2 anni

Ancora sangue sulle strade. Un incidente terribile ed un bilancio ancor più pesante, che vede la morte di ben tre persone, tra le quali anche un bimbo di appena due anni. I fatti sono avvenuti nel Bellunese, a Santo Stefano di Cadore, in pieno centro. Qui un’auto che viaggiava a folle velocità ha letteralmente falciato una famiglia composta da cinque persone e uccidendone tre che stavano camminando sullo stretto marciapiede della strada regionale 355 che porta a Sappada.

Le vittime del terribile incidente avvenuto nel Bellunese

Un bilancio terribile quello che fa seguito al drammatico sinistro. Tre persone hanno perso la vita. Si tratta di un bimbo di 2 anni appena, di suo padre e della nonna. Il piccolo è deceduto poco dopo il ricovero presso l’ospedale ‘San Martino’, le sue condizioni sono apparse subito serie. Vani i soccorsi per il papà, un uomo di 48 anni e per la nonna, una 65enne. La madre è rimasta ferita ma non in modo grave ed anche il fratellino, che era in bici, si è salvato. Ricoverato invece in ospedale in stato di shock e colto da un malore il nonno del piccolo che, poco dopo l’incidente, ha raggiunto il luogo della tragedia. A seguito dei fatti, la municipalità di Favaro Veneto ha annullato la Festa della Trebbiatura di Ca’ Solaro prevista per domenica prossima.

Arrestata 31enne e gli accertamenti

In ospedale anche la conducente dell’Audi che ha travolto la famiglia. Ora, nei riguardi della 31enne tedesca – che è stata arrestata – sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri anche perché, nel tratto di strada incidentato non sono presenti segni di frenata. Resta al momento da verificare se la donna alla guida dell’Audi si sia messa alla guida ubriaca, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o ancora, se nel momento dei fatti sia stata colta da un malore.