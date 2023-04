Julia Ituma, chi è la pallavolista morta in Turchia: età, carriera, Novara, foto

Il volley italiano è a lutto per la morte di Julia Ituma, la 18enne che militava con l’Igor Gorongonzola Novara, precipitata per cause ancora sconosciute dalla finestra di un albergo a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la squadra per la semifinale di Champions League. Ma chi era la giovanissima promessa della Pallavolo italiana?

Chi era Julia Ituma?

Ituma è nata a Milano l’8 ottobre del 2004. Ha fatto la sua prima esperienza sportiva su un campo da basket, ma è stata poi convinta dalla mamma a cimentarsi nella pallavolo. Ha militato nel Club Italia in serie A2 e poi era approdata in A1 con l’Igor Gorogonzola. Le sue qualità sono emerse sin da subito, prima vicecampionessa del mondo con le Under 18, le giovanili Eyof e poi con la maglia azzurra è stata capace di aggiudicarsi la vittoria all’Europeo Under 19. Le sue qualità sportive facevano presagire una carriera eccezionale per la giovane promessa del Volley italiano. Il Novara puntava molto su di lei. Aveva capito che aveva stoffa ed era pronto a venderla a una compagine di categoria inferiore, ma solo per farle fare esperienza e riprenderla in squadra con un ruolo da leader.

La passione per la pallavolo e le somiglianze con Paola Egonu

Julia è nata e cresciuta a Milano dove era ben integrata, anche se i suoi genitori erano nigeriani. Ha studiato scienze applicate nel Liceo Ettore Conti, la sua passione per la pallavolo è cresciuta gradualmente, nel tempo, anche seguendo quello che era diventato il suo idolo: il centrale cubano Robertlandy Simon. Ma la verità è che per molti Julia era l’erede di Paola Egonu, il paragone è nato spontaneo sin da quando la giovanissima star del Volley si è messa in evidenza. Una carriera sicuramente brillante quella che era scritta per lei interrotta bruscamente e tragicamente nella scorsa notte, il 13 aprile, con una misteriosa caduta dall’hotel nel quale pernottava con tutta la sua squadra.