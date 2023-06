Kata scomparsa a Firenze, la bimba è stata rapita? L’appello della mamma: ‘Aiutatemi’

È scomparsa nel nulla, della piccola Kataleya Alvarez non si hanno notizie. Ore di angoscia e preoccupazione quelle che stanno vivendo i familiari che non vedono l’ora di riabbracciarla e mettere così la parola fine a quest’incubo. La bambina ha 4 anni ed è scomparsa nel nulla a Firenze, nella zona di Novoli.

Cataleya scompare nel nulla: bimba di 4 anni litiga con gli amichetti poi fa perdere le sue tracce

La scomparsa della piccola Kata

Ieri mattina la bambina era all’ex hotel Astor – edificio nel quale vive e che è occupato da diverse famiglie – mentre la mamma era a lavoro. La piccola sarebbe sparita intorno alle 13. Prima di far perdere le proprie tracce, Kata – Kataleya il suo nome – avrebbe bisticciato con un cuginetto. Fin qui nulla di strano considerando che la piccola quando la madre non c’era era spesso a casa dello zio. Tuttavia, ieri, ad un certo punto Kata avrebbe deciso di scendere al piano di sotto nella propria casa ma quando la madre è tornata a casa della piccola non c’era traccia. La madre l’ha cercata ovunque ma i suoi sforzi sono risultati purtroppo vani. Poi è andata dai carabinieri per denunciarne la scomparsa.

Le ricerche e l’appello della mamma

Raccolta la testimonianza, i carabinieri hanno attivato il piano per le persone scomparse. Ora, le ricerche si concentrano nella zona di via Maragliano, via Boccherini e via Monteverdi. Alle ricerche prendono parte anche i Vigili del Fuoco e la comunità peruviano a cui appartiene la bambina. Numerosi gli appelli che in queste ore si stanno avvicendando sul web al fine di ottenere quante più informazioni possibili e far presto ritornare la piccola a casa, tra le braccia dei suoi cari. Chiunque l’abbia vista o sia in possesso di notizie utili può contattare i carabinieri. “Chiedo che mi aiutate a cercarla in qualche maniera. Sono passate troppe ore e non so niente”, queste le accorate parole della mamma che ha rivolto un appello affinché la piccola Kata possa presto esser ritrovata. Per quel che riguarda invece le indagini, al momento, nessuna pista è esclusa.