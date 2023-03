Lascia due euro di mancia ma le monete ne valgono tremila: “Grazie al cliente che mi li ha lasciati”. Chissà se ha già scoperto di aver regalato, inconsapevolmente, centinaia o migliaia di euro con una “semplice” moneta da due euro che presenta una di quelle rare anomalie di stampa da renderla unica e particolarmente ambita dai collezionisti.

I due euro che ne valgono “tremila”

“Ringrazio il signore che mi ha lasciato tremila euro di mancia inconsapevolmente”, ha pubblicato sul suo profilo Tik Tok il titolare di un’osteria di Benevento, il signor Mario Leone, che ha filmato la mancia che un cliente ha lasciato ai camerieri del suo locale prima di andare via. In realtà, però, quella moneta da due euro sulla quale, nel verso opposto, c’è il ritratto di Dante Alighieri, vale ben più del semplice valore di mercato perché possiede alcune imperfezioni di conio che ne aumentano il pregio.

A tal proposito, al Giornale.it si sono occupati recentemente delle monete più rare in circolazione e qual è la stima di mercato tra i collezionisti spiegando che possono valere fino a 3mila euro come affermato dal proprietario dell’osteria che ha prontamente messo in vendita su Ebay il suo pezzo da collezione. Cerchiato in rosso, ha evidenziato dove si trovano le anomalie sulla moneta: le 12 stelle dell’Unione Europea non sono tutte posizionate allo stesso modo, in maniera allineata e perfettamente circolari ma sono state emesse in maniera irregolare sul lato dove si trova la raffigurazione di Dante, quel poco che basta da aumentarne a dismisura il valore.

L’anomalia, poi, si troverebbe anche sull’altro lato la scritta numerica (2) e a lettere (euro) con la rappresentazione dell’Europa: anche in questo caso, le stelle Ue non sarebbero perfettamente allineate come su quelle regolari. In molti, comunque, non credono alla storia del signor Leone semplicemente perché ritengono sia facile alterarle per farle sembrare pezzi rari: bisognerebbe conoscere il parere di un esperto di numismatica per sgombrare il campo da ogni dubbio. Il fortunato titolare ha ipotizzato che possa valere la cifra inserita sul popolare sito si e-commerce ma non è detto che la venderà davvero per tremila euro, forse una cifra inferiore ma pur sempre importante.