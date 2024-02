Lazza supera tutti: “100 messaggi” è la canzone più ascoltata in poche ore. I dati celebrano il rapper

Lazza convince il pubblico. La sua “100 messaggi” sta diventando un inno generazionale: il significato del testo.

Lazza torna a stupire dopo Sanremo. Il brano “Cenere” ha registrato numeri importantissimi, ma la nuova traccia potrebbe fare ancora meglio. Si tratta di “100 messaggi”. Un brano iconico che potrebbe rischiare di rappresentare una moltitudine sempre più grande di persone.

La vera trovata dell’artista è stata quella di farla una volta sola, live, al Sanremo di quest’anno. Il rapper è tornato ospite da Amadeus mostrandosi in forma, almeno artisticamente. Il testo della canzone parla di un uomo emotivamente a pezzi, presumibilmente lui. Quest’ultimo cerca di rifarsi una vita mettendo da parte quello che era il rapporto opprimente con una persona di cui era follemente innamorato. O coinvolto.

Leggi anche: Ninfa, il suggestivo giardino è pronto a riaprire: il calendario del 2024

Lazza fa impazzire i fan: 100 messaggi scala le classifiche

La canzone parla chiaramente di un fidanzamento mancato anche se c’erano tutti i presupposti per parlare di amore. Purtroppo per lui non corrisposto. La resa in musica è particolarmente coinvolgente. Il brano narra la disperazione con una schiettezza e una profondità d’altri tempi: Lazza assicura ai fan un pezzo senza tempo. Gli stessi produttori si congratulano con l’artista. Drillionaire parla di un successo “che vale per sempre”.

I colleghi la definiscono: “Una canzone da togliere il sonno”, il cantautore sembra aver colpito nel segno. Anche per lui è una canzone molto sentita: “Avevo bisogno di farla – racconta – spero possa aiutare qualcuno”. Sicuramente aiuta la sua carriera. È quarto su YouTube in tendenza, mentre le altre piattaforme lo danno sul podio per streaming e ascolti. 100 messaggi gli saranno arrivati dal manager pronto a ricoprirlo di “ponti d’oro” per i prossimi progetti, più di quanto non abbia già fatto.