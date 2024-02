Ninfa, il suggestivo giardino è pronto a riaprire: il calendario del 2024

Ci siamo, il tanto atteso calendario d’apertura dei giardini di Ninfa, il bellissimo parco immerso nel verde nel Lazio, è finalmente disponibile. Date, prezzi e tutte le informazioni utili per il 2024.

E’ una delle meraviglie botaniche della Regione Lazio. Un’assoluta eccellenza che ogni anno attira migliaia di visitatori da ogni parte d’Italia e non solo. Del resto la primavera è alle porte e il giardino di Ninfa è pronto nuovamente a tingersi dei tantissimi e spettacolari colori che solo la natura è in grado di regalare: il parco, lo ricordiamo, è aperto al pubblico ma si può visitare seguendo un preciso calendario d’apertura.

Alla scoperta del giardino di Ninfa: cosa vedere e come arrivare

Di questa meravigliosa area naturale ci siamo occupati più volte nel nostro sito. Monumento Naturale della Regione Lazio dal 2000, il parco è davvero grande: ma cosa è possibile ammirare al suo interno? Nei circa 8 ettari di estensione si sviluppano 1300 piante – introdotte nel tempo – tra cui meli, magnolie, betulle e iris palustri. Fino alla grande varietà di aceri giapponesi.

Il Giardino di Ninfa si trova in provincia di Latina e fa parte del territorio comunale di Cisterna, tra le città di Norma e Sermoneta. Il nome è dovuto all’omonima divinità romana dell’acqua considerando che qui un tempo sorgeva un tempio a lei dedicato. Da Roma dista circa 80km e si può raggiungere in auto – tempo di percorrenza: un’ora traffico permettendo attraverso la Pontina – oppure in treno scendendo a Latina Scalo e prendendo un Taxi dato che purtroppo non esistono ulteriori collegamenti con i mezzi pubblici.

Calendario aperture Giardino di Ninfa 2024: prezzi

Il Giardino di Ninfa, molto gettonato anche tra i VIP, è pronto dunque anche quest’anno ad accogliere i visitatori. Vediamo il calendario completo delle aperture 2024 con il relativo costo per i biglietti. In linea generale, comunque, il parco sarà visitabile nei weekend a partire dalla metà di marzo ma non mancheranno le aperture speciali. Il costo del biglietto è sempre a partire da 15,75 euro.

Marzo

16-17 marzo (sabato e domenica)

23-24 marzo (sabato e domenica)

30-31 marzo (sabato e domenica)

Aprile

1 aprile (lunedì)

6-7 (sabato e domenica)

13-14 (sabato e domenica)

20-21 (sabato e domenica)

25 aprile (giovedì)

27-28 (sabato e domenica)

Maggio

1 maggio (mercoledì)

4-5 (sabato e domenica)

11-12 (sabato e domenica)

18-19 (sabato e domenica)

25-26 (sabato e domenica)

Giugno

1-2 (sabato e domenica)

8-9 (sabato e domenica)

15-16 (sabato e domenica)

22-23 (sabato e domenica)

29-30 (sabato e domenica)

Luglio

6-7 (sabato e domenica)

13-14 (sabato e domenica)

19 (venerdì)

20-21 (sabato e domenica)

26 (venerdì)

27-28 (sabato e domenica)

Agosto

2-3-4 (venerdì, sabato e domenica)

9-10-11 (venerdì, sabato e domenica)

15 (giovedì)

17-18 (sabato e domenica)

24-25 (sabato e domenica)

31 (sabato)

Settembre

1 (domenica)

7-8 (sabato e domenica)

14-15 (sabato e domenica)

21-22 (sabato e domenica)

28-29 (sabato e domenica)

Ottobre

5-6 (sabato e domenica)

12-13 (sabato e domenica)

19-20 (sabato e domenica)

26-27 (sabato e domenica)

Novembre