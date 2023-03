Limiti di velocità più alti in Autostrada, la proposta di Salvini: ‘Si potranno superare i 130 km/h’

Aumentare la velocità massima consentita in autostrada. È questa l’idea alla quale sta lavorando il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Stando alle ipotesi maggiormente accreditate, il limite al quale è consentito andare in autostrada passerà dagli attuali 130 km/h a 150. Tale novità non sarà ‘universale’, ovvero applicata in maniera indiscriminata su tutta la rete autostradale. Interesserà, bensì, alcuni tratti della stessa, quelli ritenuti maggiormente sicuri.

La proposta del ministro Salvini

L’idea del ministro dei trasporti Matteo Salvini è dunque quella di aumentare il limite di velocità consentito in autostrada. Limite che in alcuni tratti della rete passerà dagli attuali 130 a 150 chilometri orari. Ad essere interessati dalla novità i tratti ritenuti maggiormente sicuri in quanto più ampi e sorvegliati dal sistema tutor. Ad anticipare tale progetto è stato lo stesso ministro leghista ai microfoni di Radio 24: ‘Ragioneremo anche sui limiti di velocità in alcuni tratti autostradali. Stiamo facendo tutte le valutazioni del caso’, spiega Salvini che poi aggiunge: ‘Ci sono tratte autostradali ampie, dove sul modello tedesco si può pensare anche di aumentare i limiti’. Queste le parole del ministro che poi sottolinea: ‘Purtroppo la stragrande maggioranza delle morti per incidente avvengono non su autostrada, ma sulle extraurbane’. Dunque, ‘con buonsenso’ i limiti possono essere aumentati in alcuni tratti e ‘diminuiti in altri’. ‘La velocità non è una scelta politica’ conclude poi il ministro.

I precedenti sul tema

Un’idea, quella di aumentare i limiti di velocità in autostrada, che non è nuova all’ambiente politico. Della proposta, si discute da quasi due decenni e in particolare da quando a proporre di toccare i 150 chilometri all’ora fu il ministro Pietro Lunardi. Correva l’anno 2001. Poi, più recentemente nel 2019 e, ancora, nel 2021 a porre in auge la questione era stata proprio la Lega con un emendamento di Alessandro Morelli ma, anche il quel caso, la vicenda terminò con un nulla di fatto.