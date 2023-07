Listeria e non solo, lotti di caramelle e formaggio ritirati dal commercio: ecco quali

Nuovi casi di listeria nei lotti di caramelle e formaggio. I prodotti che hanno riscontrato la presenza del batterio, dai supermercati interessati sono stati subito ritirati dal commercio. Dalle notizie che arrivano sulla contaminazione dei prodotti alimentari, si tratterebbe di una tipologia di formaggio DOP e poi di caramelle gelèe. Tali produzioni alimentari, grazie all’intervento del Ministero della Salute, sono stati rimossi dagli scaffali dei supermarket.

Alimenti con listeria ritirati dal commercio

Andando ad analizzare meglio la faccenda, i prodotti ritirati dal commercio interessano un formaggio Taleggio. Per quello che concerne le caramelle, invece, tali produzioni sarebbero state ritirate dal commercio per la presenza di additivi non autorizzati al loro interno. Gli alimenti ritirati dagli scaffali dei supermercati, sono stati comunicati sul sito del Ministero della Salute.

I prodotti considerati “pericolosi” dal Ministero della Salute

I prodotti in questione, come abbiamo constatato, sono del formaggio Dop Taleggio, prodotto in questo caso dall’azienda Enzo mauri Spa. Lo stabilimento di questa realtà imprenditoriale si trova presso via Provinciale, nel Comune di Pasturo in provincia di Lecco. Per tale produzione, serve riconsegnarlo al supermercato in caso essa sia tenuta in frigo. La confezione è quella da 200 grammi, con scadenza stabilita alla giornata di mercoledì 26 luglio 2023. Il lotto considerato pericoloso è il numero 4312416.

Cosa è stato trovato nei formaggi?

Dopo i controlli effettuati dal Ministero della Salute, è risultato come nei prodotti ci fosse un’eccessiva presenza di Listeria monocytogenes: presenza del batterio che andava oltre i limiti della legge. Tale batterio, da come sappiamo, si può trovare nel suolo, nella vegetazione o nelle falde acquifere. La listeria, in questo caso, può attaccare alimento come il latte, la verdura, i formaggi molli e le carni poco cotte. Tutti prodotti perfetti per la trasmissione della listeriosi. Per quello che concerne questo fatto, lo stesso produttore si sta preoccupando del rientro dei prodotti infetti.

Le caramelle pericolose per i bambini

Per le caramelle, i prodotti pericolosi sono le Speshow Jelly Straws. Da come sappiamo, questi particolari dolci sono comprati dai bambini. A lanciare l’allarme di pericolosità è l’azienda Dutch Fbo Beagley Copperman B.V, realtà imprenditoriale che le produce in Olanda.

Il lotto pericoloso per la presenza degli additivi E 407 ed E 410 (vietati in Italia), è quello di numero 103638. Il lotto è riconoscibile per la presenza di sacchetti in plastica con 30 pezzi di caramelle, con il sacchetto che pesa 300 grammi e scade nella giornata del 23 settembre 2023.