Lite sul bus a Milano: accoltellato ragazzo, 21enne in fin di vita

Una lite finita in tragedia, con un ragazzo di 21 anni che ora lotta tra la vita e la morte a causa di una violenta coltellata. È successo nella serata di oggi, 17 gennaio, a Milano, in viale Famagosta, verso le ore 20:10. Il giovane, di origini straniera, si trovava sul bus Atm della linea 71 quando ha avuto una discussione con un’altra persona, al momento non identificata.

La coltellata dietro l’orecchio

I due hanno iniziato a litigare, per motivi ancora sconosciuti. Arrivati alla fermata di Famagosta, i due sono scesi dal bus. Ma la lite evidentemente non si era conclusa, perché uno dei due ha colpito l’altro. Lo sconosciuto ha estratto un coltello e ha ferito gravemente il 21enne sul collo, dietro l’orecchio.

Il ragazzo è subito apparso in condizioni molto serie. I medici e i paramedici del 118, intervenuti in tempi rapidi, hanno fornito le prime cure al ragazzo. Successivamente è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. L’aggressore, invece, si è dileguato. Sul posto, oltre sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia di stato, che hanno avviato le indagini per risalire all’autore dell’accoltellamento.

Movente sconosciuto

Non si sa ancora il motivo all’origine della lite. Le condizioni del ragazzo sono attualmente molto gravi e rischia la vita. Gli agenti, che hanno ascoltato le persone presenti sul posto, sono alla ricerca dell’aggressore. Non si sa se in quel punto sono presenti telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso la scena e possano così aiutare gli agenti a identificare l’uomo che ha sferrato la coltellata al 21enne.