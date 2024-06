Litiga con la sorella e le brucia casa: gravemente ustionati i due figli della donna

Notte di follia a Vittoria, nel Ragusano, quella appena trascorsa. Un uomo ha litigato con la sorella, nella cui casa era ospite, e ha appiccato il fuoco. Un incendio devastante nel quale sono riamasti gravemente ustionati i due figli della donna.

I due bambini sono rimasti gravemente ustionati

L’uomo, di nazionalità tunisina, dopo un’accesa lite ha appiccato il fuoco, per poi fuggire facendo perdere le sue tracce. Ora è ricercato dalla Polizia, mentre restano estremamente serie le condizioni dei due bambini, che sono stati trasportati negli ospedali di Ragusa e Vittoria. Ma le ustioni riportate dai due bimbi sono gravissime e non si esclude che i sanitari possano disporre il trasferimento in un presidio ospedaliero più attrezzato, già nelle prossime ore.

Lo stabile è stato completamente distrutto dalle fiamme

Anche la donna e il marito sono rimasti ustionati nel rogo, ma non sembra versino in gravi condizioni, mentre gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. I Vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme hanno cercato di stabilire quale sia stata l’origine dell’incendio che ha completamente distrutto lo stabile nel quale la famigliola viveva, in piazza dell’Unità a Vittoria. Mentre gli agenti di Polizia stanno cercando di rintracciare l’autore del rogo.