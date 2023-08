Luca Ruffino, il presidente di Visibilia è morto suicida: aveva 60 anni

Luca Ruffino, il Presidente di Visibilia Editore è stato trovato morto nella notte a Milano: il noto imprenditore si sarebbe tolto la vita.

Luca Ruffino, una vita tra business ed editoria conclusa la scorsa notte nel peggiore dei modi. L’uomo si sarebbe sparato un colpo di pistola – arma regolarmente detenuta – nella propria abitazione. La Procura di Milano indaga per istigazione al suicidio. Si procede, quindi, con accertamenti e autopsia che sarà disposta nelle prossime ore.

Ruffino – nella fattispecie – era Presidente, fondatore e Amministratore Delegato di Sif Italia. Società di amministrazione e gestione patrimoni immobiliari. Nel 2022 era entrato anche nella società presieduta da Daniela Santanché di cui ha rilevato le quote, trovati in casa alcuni biglietti dell’imprenditore.

Luca Ruffino morto suicida: aperta un’inchiesta

Uno dei quali avrebbe illustrato con parole precise le ragioni per cui il manager si sarebbe tolto la vita nella propria abitazione anziché in ufficio. L’unico pensiero – prima del fatale gesto – era non turbare i dipendenti. Nessun riferimento, rispetto al gesto estremo, per quel che riguarda l’inchiesta sulla società Visibilia: l’uomo, nello specifico, non risultava indagato né oggetto di indagine degli inquirenti. La settimana scorsa il manager aveva partecipato per l’ultima volta al Consiglio D’Amministrazione.

Ruffino aveva 60 anni, ma soffriva di gravi problemi di salute. Indiscrezione fornita dal Corriere della Sera, il quale – nell’articolo odierno sul tema – specifica anche che in pochi ne erano a conoscenza. Nessun commento nel dettaglio da parte di Daniela Santanchè, la quale si è detta sinceramente dispiaciuta e sconvolta dalla dipartita di quello che considerava un amico e collega.