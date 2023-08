Meteo, verso la ‘svolta’: in arrivo temporali. Ecco dove e quando

La presenza dell‘anticiclone africano Nerone sta regalando tempo stabile e soleggiato – con temperature decisamente calde e che in alcune località dello stivale sono pronte anche a sfiorare i 40°C – lungo buona parte della penisola. Ora, le cose potrebbero presto prendere una piega diversa e decisamente più fresca.

Dopo l’anticiclone africano in arrivo perturbazioni e temporali

Secondo l’ultimo aggiornamento del Centro Europeo, intorno alla giornata di domenica 27 l’anticiclone africano Nerone lascerà spazio ad un minaccioso ciclone in discesa dal nord. Tale situazione darà luogo ad un peggioramento della condizioni meteo che si registrerà a partire dalle regioni del nord. Infatti, alcuni forti temporali inizieranno ad interessare alcune località dell’Italia settentrionale e centrale, soprattutto i rilievi. Tale cambiamento climatico farà ovviamente sentire i suoi effetti anche per quel che riguarda le temperature, che andranno incontro ad un primo calo. Ora, alla luce di quanto detto, il caldo sembrerebbe battere dunque in ritirata ma il condizionale appare d’obbligo. Come spesso accade in questi casi è infatti bene tenere in considerazione la presenza di una certa incertezza sul fronte previsionale. Incertezza che svanirà più ci si avvicinerà alle giornate indicate, quando il quadro apparirà ai metereologici maggiormente completo e certo, per l’appunto.

Temperature più fresche

Sta di fatto che quando il ciclone sarà in procinto di investire la Penisola ci troveremo davanti alla prima, severa interruzione della stagione estiva. Questo non vuol dire che il Sole non tornerà a fare capolino nelle nostre giornate, ma che non parleremo più del “grande caldo” quel caldo che stiamo avvertendo, ad esempio, in queste settimane o che si è avvertito nel mese di luglio. Nella fattispecie, il contesto sarà quello classico di fine estate, con temperature gradevoli ed anche piuttosto fresche di notte e durante le prime ore del giorno. Tuttavia, fino a quel momento, c’è ancora tempo per godersi appieno il caldo sole estivo.