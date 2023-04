Musei gratis in Italia il 1 maggio 2023: ecco quali e gli orari

Musei gratis in Italia il 1 maggio 2023. La Festa dei Lavoratori può dirsi alle porte e perché non celebrarla all’insegna dell’arte e della cultura? Accantonati per un po’ i frenetici ed incalzanti ritmi lavorativi, visitare un museo può senz’altro rappresentare un ottimo modo per staccare la spina ed al contempo rafforzare le proprie conoscenze nonché rispondere alle proprie curiosità. Ora, quali sono i musei, i siti archeologici e i monumenti che sarà possibile visitare gratis?

Concerto Primo Maggio 2023 a Roma: cantanti, orario e programma completo

Musei statali aperti e gratis in Italia il 1 maggio

Il primo maggio prossimo, in occasione della Festa dei Lavoratori molti monumenti, aree archeologiche e musei statali saranno aperti a ingresso libero. A renderlo noto il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Un’occasione davvero preziosa per trascorrere la Festa dei Lavoratori all’insegna della cultura, facendo incetta dall’immenso patrimonio storico- artistico che caratterizza la Penisola. Tantissimi i siti aperti e pronti ad accogliere i visitatori anche durante la giornata di festa. Tuttavia, è bene tenere a mente che l’elenco dei luoghi d’arte statali italiani visitabili gratuitamente il primo maggio, con i relativi orari di apertura, è in costante aggiornamento dunque potrebbero essercene di nuovi o altri non presenti precedentemente.

L’elenco

Da nord a sud, passando ovviamente per il centro, saranno davvero numerose le aree archeologiche, i monumenti e i musei stabili che sarà possibile visitare gratis per una Festa dei Lavoratori davvero unica. In merito va però detto che gli scavi archeologici di Pompei saranno sì aperti ma visitabili a a pagamento. Al fine di evitare inconvenienti, dunque, è sempre bene monitorare il portale del Ministero della Cultura nel quale è possibile trovare tutte le informazioni rispetto all’iniziativa. Ancora, la lista integrale dei musei italiani, regione per regione, che è possibile visitare gratuitamente in occasione del primo maggio è consultabile cliccando QUI