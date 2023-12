Nostradamus annuncia: ‘Guerre e catastrofi’ per il 2024

In tanti si chiedono come sarà il 2024. Molti si fanno domande di ampio respiro e tra le altre: quale sarà il futuro del mondo? Un quesito affidato alle profezie del medico e astrologo più famoso di tutti i tempi: Nostradamus. Al noto veggente francese del XVI secolo viene attribuita la capacità di prevedere il futuro e non sembra aver mancato di fare rivelazioni anche in merito all’anno che sta per arrivare. Annunci che fanno tremare, quelle di Nostradamus per il 2024.

Nostradamus: catastrofi, conflitti e la morte del Papa

Guerre, disastri umanitari, catastrofi climatiche, morte del Papa e crisi della Corona Britannica, sono le profezie del noto medico francese. Dopo aver previsto, tra l’altro, l’attentato dell’11 settembre e il Covid ha anche annunciato: ‘combattimenti’ che vedono protagonista ‘l’avversario rosso’, che molti ritengono si tratti della Cina. Un’eventualità che non può non spaventare, rendendo verosimile un conflitto mondiale. Nostradamus, secondo gli esperti, avrebbe annunciato nei suoi scritti: ‘L’avversario rosso diventerà pallido di paura mettendo in apprensione il grande oceano’, annunciando una guerra che vede coinvolta la Cina e che potrebbe rappresentare l’aggravarsi di scontri già in corso, come quello tra Ucraina e Russia e quello tra Israele e Hamas.

Crisi climatica

Non meno spaventoso è ciò che Nostradamus prevede a livello climatico: ‘La Terra secca diventerà più arida e ci saranno grandi inondazioni’. Una profezia che gli esperti hanno interpretato come la possibilità che uno tsunami si abbatta sulle coste travolgendo gente e territori. Non solo scontri che coinvolgerebbero, inevitabilmente, popolazioni, ma anche una catastrofe climatica a causa della quale si registreranno eventi estremi, come ‘grandi inondazioni’, oltre a ‘una grande carestia provocata da un’ondata pestifera’.

Morte di Papa Francesco

A lasciare estremamente sconcertati è anche l’annuncio della morte di Papa Francesco nell’anno che sta per arrivare. L’astrologo francese ha annunciato che dopo il Pontefice di origine argentina ci sarà un ‘romano di bell’età’. Un’eventualità che fa scendere un velo di grande tristezza su tutti i fedeli.

Un nuovo Re britannico

Non meno inquietante la previsione secondo cui ‘Il Re delle isole sarà cacciato con forza e sostituito da uno che non avrà l’impronta di re’. Questa profezia è stata interpretata dagli esperti come la possibilità che Re Carlo decida di abdicare a causa dei continui attacchi subiti da lui e dalla consorte e la possibilità che a succedergli sia il secondogenito Harry.

Previsioni che fanno paura quelle dell’astrologo francese per il 2024. Anche se volendo restare saldamente ancorati alla realtà bisogna tenere conto che a fronte di profezie di Nostradamus che si sono realizzate, ve ne sono tante altre che invece non hanno trovato riscontro nella realtà. Staremo a vedere….