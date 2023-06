Open Arms, Richard Gere chiamato a testimoniare contro Salvini: ‘Pronto a parlare’

Potrebbe aprirsi un nuovo capitolo della vicenda Open Arms che vede coinvolto Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Si terrà, infatti, il prossimo 7 luglio la nuova udienza del processo che vede protagonista la Ong colma di migranti che ai tempi l’ex ministro del governo, aveva bloccato in mare per 19 giorni, impedendo di fatto che l’imbarcazione si avvicinasse alle coste italiane. Ma non solo, chiamato a deporre nella successiva udienza di settembre anche l’attore Richard Gere che è considerato un importante testimone.

Open Arms, legale Salvini “Emersa linea Governo condivisa”

Richard Gere chiamato come testimone nel processo Open Arms

Come dicevamo, nell’udienza prevista a settembre verrà ascoltato come testimone anche l’attore Richard Gere. Ma facciamo un piccolo, necessario passo indietro. Ieri, venerdì 9 giugno, si è tenuta un’altra udienza nell’aula bunker dell’Ucciardone in cui è stata ascoltata la deposizione di Oscar Camps, medico e ufficiale a bordo dell’imbarcazione bloccata in mare. Ora, è stato in questa circostanza che l’avvocato di parte civile ha comunicato che sarà chiesta la citazione di Richard Gere per il prossimo 15 settembre. L’attore è considerato un prezioso testimone in quanto a conoscenza delle condizioni in qui versava la barca in quelle concitate giornate.

Nel 2019 in una lunga intervista al Guardian, Gere aveva raccontato della propria esperienza sull’Open Arms, ripercorrendo tutti i momenti da lui trascorsi. Un’esperienza durante la quale ha avuto modo di entrare in contatto con le storie di numerose persone che cercano rifugio e salvezza, scappando al contempo da una condizione di precarietà, oppressione e devastazione.

Il commento di Salvini

A seguito della notizia, il commento di Salvini non si è fatto attendere: “Ho scoperto che a settembre al processo a Palermo verrà a deporre Richard Gere. Chiamerò anche mia mamma, che è appassionata di cinema, e poi risponderemo con Lino Banfi”, queste le parole – dal tono ironico – del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nel corso di un dibattito tenutosi con Bruno Vespa in occasione dell’evento al Forum in Masseria.