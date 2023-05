Ornella Saiu, donna italiana uccisa in Messico con un colpo di pistola

Stava lavorando, come faceva sempre, in un noto ritrovo per turisti e residenti italiani della zona di Playa del Carmen, in Messico, quando lei, Ornella Saiu, una donna di 40 anni è stata freddata con un colpo di pistola. E uccisa. Secondo gli investigatori locali la donna ieri mattina stava lavorando in quella caffetteria, nel quartiere Luis Donaldo Colosio, quando, all’improvviso, un uomo sarebbe arrivato a bordo di una moto, non avrebbe proferito parola e le avrebbe sparato in testa, uccidendola sul colpo. Inutili, infatti, i tentativi di soccorso e rianimazione: per lei, che da anni viveva in Messico dove aveva trovato la sua stabilità, non c’è stato nulla da fare.

Donna italiana uccisa in Messico

Al momento è caccia all’uomo, a quell’assassino che dopo aver ucciso Ornella, a quanto pare mamma di un ragazzo di 18 anni, è fuggito via. Come riportano i media locali, gli agenti poco lontano dal luogo della tragedia hanno trovato la moto e alcuni indumenti dell’aggressore. Stando a una versione riportata dal quotidiano Reforma online, l’uomo che avrebbe sparato e ucciso Ornella Saiu conosceva bene la donna: si segue la pista passionale? Ha agito per vendetta? Domande alle quali bisogna ancora dare una risposta per sciogliere ogni dubbio.

Chi era Ornella Saiu

Ornella, italiana che da tempo, da circa 20 anni, si era trasferita in Messico, era molto conosciuta e Andrea Lotito, vicepresidente dell’Associazione alberghiera Riviera Maya ha deciso di scrivere un messaggio su Facebook per ricordare la donna. Lei che è stata descritta come un’ottima “residente di Playa del Carmen e amica di molti“. L’intera comunità è sotto choc, ma ora spetterà agli investigatori del posto fare chiarezza, ricostruire la terribile vicenda e dare un nome e un volto all’aggressore. Per il momento in fuga.

(Foto dalla pagina FB di Andrea Lotito)