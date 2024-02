Paura al Vomero: salta una tubatura, voragine in strada, macchine inghiottite

Vomero, mattino presto. Salta una tubatura e le strade si squarciano: succede a via Morghen, immediati i soccorsi.

Incredulità e sgomento al Vomero quando stamattina, alle prime luci dell’alba, si squarcia la strada in via Morghen. Salta una tubatura e apre il sentiero per l’abisso. Le macchine vengono inghiottite trascinando con sé varie persone. Tutte molto giovani, ma l’età non conta di fronte a certi imprevisti.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: Carabinieri e Vigili del Fuoco presenti sul posto per evitare il peggio e cercare di estrarre le persone dalle voragini. Lentamente, con l’aiuto dei tiranti, si è cercato di riportare in superficie anche le macchine. Nessun ferito o morto, solo un grande spavento da parte dei residenti.

Vomero, salta una conduttura in via Morghen: la situazione

La comunità adesso si preoccupa anche del sistema idrico: “Siamo stati fortunati – parla un ragazzo inghiottito dalla voragine – stavamo arrivando da via Bonito quando l’Esercito italiano ha visto la situazione ed è intervenuto”. Un’operazione tempestiva da parte degli uomini in servizio, ma le criticità non mancano.

Bastavano pochi attimi in più e l’imprevisto poteva essere fatale: “La tubatura è collassata – raccontano i testimoni – non c’è stato nulla da fare”. Segno che sono ancora tanti i sospesi in fatto di manutenzione, la rottura della conduttura idrica ha portato alla luce tanti interrogativi che sembravano – per l’appunto – essere sommersi.

In realtà non lo erano. Al Vomero ci si ritrova a commentare i fatti senza ulteriori ripercussioni, ma è un privilegio che può definirsi più raro che unico. Situazione – anche per questo – abbastanza limite alla luce di quanto potrebbe continuare ad emergere.