Pier Francesco Forleo è morto: il genero di Mara Venier e dirigente Rai aveva 62 anni

Lutto in casa Rai e in quella di Mara Venier, la ‘zia’ nazionale che ogni domenica tiene compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori. Suo genero Pier Francesco Forleo è morto a Roma, la scorsa notte. A dichiararlo la presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato, Roberto Sergio: Forleo, infatti, era direttore della Rai, nella sezione della Direzione Diritti Sportivi.

Morto Pier Francesco Forleo

“La perdita di Pier Francesco Forleo – dichiarano in una nota da viale Mazzini la presidente Rai e l’amministratore delegato – ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei Diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà, non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana e speciale”. Pier Francesco Forleo viene ricordato come ‘affabile, signorile, sempre capace di un proficuo gioco di squadra, con grande giovamento dell’azienda e dei colleghi tutti, di cui ha saputo far emergere i tratti migliori, motivandoli e aiutandoli a crescere. Ai familiari i nostri pensieri e le nostre condoglianze, e di tutta la famiglia”. Un professionista che mancherà a tutti e che viene ricordato con stima da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui.

Chi era, il rapporto con Mara Venier

Pier Francesco Forleo è nato a Firenze nel 1962, poi dopo una laurea in economia e commercio era riuscito a entrare in Rai 1. E qui aveva fatto parte della struttura reporting e controllo operativo nella direzione amministrazione, finanza e controllo. Poi, in un secondo momento, aveva ricoperto il ruolo di Controller della divisione radiofonica e nel 2006 era stato nominato direttore degli acquisti, andando a coordinare dal 2010 il codice degli appalti pubblici nei processi aziendali d’acquisto. Dal 2015, invece, era direttore della direzione dritti sportivi.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza, sui social anche Mara Venier gli ha dedicato un post. Forleo era sposato con Elisabetta Ferracini, la figlia della Venier. Che gli ha voluto bene come se fosse suo figlio.