Previsioni meteo in Italia, pioggia fino a mercoledì: ecco quando si alzano le temperature e dove

Come sarà il tempo nei prossimi giorni? Stando alle previsioni metereologiche, nei prossimi giorni il tempo sarà piuttosto instabile su diversi settori della Penisola. Ciò vuol dire che lungo lo scarpone si alterneranno fasi soleggiate e fasi caratterizzate invece dal maltempo. Per quel che riguarda quest’ultimo aspetto, ad essere interessate da raffiche di burrasca saranno soprattutto le zone del Triveneto, i settori tirrenici, e le Isole. Possibili inoltre, precipitazioni nevose oltre gli 800/1000 mille metri. Gettando un occhio sulle temperature anche qui ci saranno degli sbalzi con, tuttavia, una generale tendenza al rialzo per l’avvicinarsi di un anticiclone nel paese.

Meteo Pasqua 2023: che tempo farà, le previsioni

Le previsioni meteo per la prossima settimana

Veniamo adesso alle previsioni meteo per la prossima settimana in modo tale da avere una panoramica del tempo nei prossimi giorni e non farsi così cogliere impreparati in caso di precipitazioni ma anche di temperature particolarmente alte per la media stagionale. A partire dalla metà della prossima settimana, la presenza dell‘alta pressione diventerà maggiormente incisiva, garantendo una persistente stabilità atmosferica e in conseguenza, un amento generale delle temperature.

Tra mercoledì 8 e venerdì 10 marzo si potranno toccare punte massime che oscilleranno tra i 19 e i 21 gradi, soprattutto nelle regioni del Nord. Tuttavia, le precipitazioni non mancheranno. Nella fattispecie venerdì 10 marzo alcune correnti atmosferiche porteranno precipitazioni sulle regioni meridionali e in modo particolare sulle zone della Calabria e della Campania. Una situazione diametralmente opposta si registrerà invece nelle regioni settentrionali della Penisola dove la siccità non allenterà la propria corsa.

Il tempo di domani

Quali saranno invece le previsioni meteo per la giornata di domani, martedì 7 marzo? Al netto degli imprevisti, la situazione metereologica di domani non dovrebbe conoscere grandi stravolgimenti rispetto alle previsioni odierne. Dunque, il cielo sarà sereno o comunque poco nuvoloso, con temperature stabili comprese tra i 9 e i 14 gradi e la presenza di venti moderati.