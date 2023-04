Previsioni traffico autostrade per il ponte del 25 aprile e 1 maggio 2023: a che ora mettersi in viaggio

Per ponte tra il 25 Aprile e il Primo Maggio, la previsione su Autostrade è tragica: lunghe code saranno presenti lungo le principali tratte italiane e nei caselli delle più grandi città. Secondo le stime effettuate da Autostrade, saranno almeno 12 milioni le persone che si metteranno in viaggio con la propria auto per tornare dalle proprie famiglie o fare una piccola vacanza tra aprile e maggio. Numeri che si tradurranno in pesanti congestioni del traffico su tutta Italia.

Le previsioni del traffico autostradale tra il 25 Aprile e il Primo Maggio

Autostrade proverà a gestire il grande traffico sulle proprie strade nel miglior modo. Sotto questo punto di vista, chiusi i 150 cantieri stradali per le opere di ammodernamento delle strade, lasciando addirittura libere le corsie interessate per quella settimana di fuoco. Per rendere ancora più fluida la circolazione veicolare, l’Italia ha optato per una scelta storica: chiudere il transito autostradale ai mezzi pesanti (in questo caso i camion e i pullman). Tante persone già partiranno nella giornata di domani, con altri che si metteranno in macchina il 25 Aprile per fare il weekend lungo fino al Primo Maggio.

A far pensare a una vacanza molto lunga, anche la chiusura di molti uffici e scuole fin dal 24 aprile. Molte famiglie non torneranno a casa direttamente alla sera del Primo Maggio, con forti congestioni del traffico che potrebbero essere presenti anche nella mattinata del 2 maggio 2023. Le mete più gettonate per questi ponti, come prevedibile, sono quelle del Mezzogiorno d’Italia: ragazzi, famiglie o semplice vacanzieri punteranno verso i territori di mare del Sud Italia, per anticipare di qualche giorno l’arrivo dell’Estate 2023. Previsti intasamenti sulla A1 Milano-Napoli, l’A14 Taranto-Bologna, oltre poi a interessare tutti i grandi centri del Nord Italia e le mete della costiera ligure. Insomma, Ponte della Festa dei Lavoratori dove non dovrà mancare la pazienza al volante.