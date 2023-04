Incidente sulla Pontina: tratto chiuso e traffico in tilt (FOTO)

Ancora un incidente sulla Pontina. E, di conseguenza, traffico in tilt in questo venerdì nero per molti, segnato dallo sciopero nazionale di diversi settori. L’incidente, che sembrerebbe essere (e per fortuna) senza feriti, sta mandando in tilt la circolazione e al momento si registrano code tra il Raccordo Anulare e via Carlo Levi, in direzione della Capitale.

Incidente oggi sulla Pontina

Al momento non conosciamo i mezzi coinvolti, ma come ci fa ha fatto sapere la Polizia Locale non sembrerebbero esserci feriti. Sul posto i caschi bianchi di Roma Capitale, che stanno eseguendo tutti i rilievi e stanno gestendo la viabilità per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. L’incidente è avvenuto all’altezza di Viale Carlo Levi, a Roma e la Pontina è stata chiusa in quel tratto, in direzione Centro. Il traffico viene deviato su Viale Carlo Levi.

🔴❗ #Roma #incidente – Via Pontina ⛔ Chiusura altezza Viale Carlo Levi ➡️ Centro ⤴️ Deviazioni su Viale Carlo Levi #Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) April 21, 2023

(Foto pagina FB Via Pontina)

Scia di incidenti sulla Pontina negli ultimi giorni

Pochi giorni fa sulla Pontina un altro incidente, una carambola tra più veicoli all’altezza di Aprilia, sempre in direzione Roma. Almeno tre i mezzi coinvolti: due auto e un furgoncino di FedEx, la società che si occupa di spedizioni espresse. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da accertare, ma nell’impatto quattro persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino, ma fortunatamente tutti se la sono cavata con lievi contusioni. Poche ore prima, invece, un uomo, sempre sulla Pontina, a bordo della sua auto, aveva perso il controllo per cause da accertare e la vettura aveva terminato la sua corsa ribaltandosi al centro della carreggiata. L’incidente era avvenuto in direzione Roma, all’altezza del km 60, in provincia di Latina. È stato necessario l’arrivo dell’eliambulanza, che ha trasportato il conducente della vettura d’urgenza in ospedale.