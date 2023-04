Incidente sulla Pontina, auto si schianta contro un mezzo pesante: ci sono feriti

Pontina. Un incidente particolarmente duro, stando alle condizioni in cui è ridotto uno dei mezzi coinvolti: il conducente, dopo essere stato estratto dalle lamiere, lo hanno trasportato immediatamente in ospedale per le necessarie cure mediche, le sue condizioni non erano delle migliori, ma per il momento non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Incidente Pontina, strada riaperta ma si circola su una sola corsia: ancora lunghissime code (FOTO)

Incidente sulla Pontina: auto contro mezzo pesante

Le cause che hanno innescato il duro incidente sulla Pontina sono ancora tutte da acclarare. Secondo la momentanea ricostruzione, che però dovrà essere comprovata con i risultati dei rilievi messi in atto dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, il conducente dell’auto coinvolta, una Land Rover Defender, avrebbe perso il controllo del suo veicolo durante la traversata e si sarebbe scontrato contro il rimorchio di un mezzo pesante, un autoarticolato, che stava percorrendo quella strada nel suo stesso senso di marcia. Alla fine, la vettura si sarebbe rigirata su sé stessa per poi andare a finire anche contro la barriera jersey. Il fatto, nel dettaglio, è accaduto questa notte, mercoledì 19 aprile 2023, intorno alle 2.35, sulla Pontina al chilometro 50 + 400, dunque nel territorio comunale di Aprilia.

Le condizioni del conducente e la dinamica

L’uomo, come anticipato, è rimasto ferito, ma al momento non si conoscono le sue condizioni. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, e agli operatori del 118, anche i Vigili del Fuoco che hanno dato una mano per estrarlo dalla lamiere della sua auto in cui si trovava. L’abitacolo dell’autovettura era ridotto ad un ammasso di lamiere, il che rende particolarmente conto della gravità dell’impatto e dell’incidente. Dopo i primi soccorso, il conducente ferito, un cittadino di circa 60 anni, è stato immediatamente trasportato all’Ospedale di Aprilia per le necessarie cure mediche. Al momento, non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Continuano gli esami sui rilievi, intanto, per poter acclarare definitivamente la dinamica dell’incidente e ricostruire, in questo modo, anche l’ordine delle responsabilità.