Incidente sulla Pontina, carambola tra più veicoli: ferito anche un bambino, traffico in tilt (FOTO)

Ancora un incidente sulla Pontina, ancora traffico in tilt e automobilisti incolonnati. Questa volta il sinistro, che ha visto coinvolti almeno tre mezzi, si è verificato pochi minuti fa all’altezza di Aprilia, in direzione Roma.

Incidente sulla Pontina ad Aprilia

Stando alle immagini che circolano in rete, lì dove con un tam tam gli automobilisti si avvisano tra di loro sul traffico e i percorsi alternativi, sono almeno tre i mezzi coinvolti: due auto e un furgoncino di FedEx, la società che si occupa di spedizioni espresse. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da accertare, ma non sembrerebbero esserci feriti in condizioni critiche. Come ci ha fatto sapere la Stradale di Aprilia, sono quattro le persone rimaste ferite, tra cui un bambino, ma fortunatamente tutti se la caveranno con lievi contusioni.

In ogni caso, il traffico è in tilt e le code, al momento in cui scriviamo, sono in aumento. Il traffico, infatti, viene deviato sulla complanare al km 47,400 e sul posto ci sono gli agenti della Stradale di Aprilia per tutti i rilievi del caso.

Travolge un’auto sulla Pontina, ferisce una donna e fugge

Ieri un altro incidente grave a Borgo Montello

Ieri, sempre sulla via Pontina, un altro incidente. Un uomo, a bordo della sua auto, ha perso il controllo per cause da accertare e la vettura ha terminato la sua corsa ribaltandosi al centro della carreggiata. L’incidente è avvenuto in direzione Roma, all’altezza del km 60, in provincia di Latina. Lì, infatti, il traffico è stato bloccato per diverso tempo e il tratto della strada chiuso per consentire tutti i rilievi e soccorrere la persona, che era rimasta ferita nel violento impatto. È stato necessario l’arrivo dell’eliambulanza, che ha trasportato il conducente della vettura d’urgenza in ospedale. Ora, a distanza di poche ore, un altro sinistro.

