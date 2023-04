Incidente sulla Pontina: si ribalta con l’auto, un ferito grave. Strada chiusa

Non sembra esserci tregua sulla Pontina e anche oggi i pendolari devono fare i conti, purtroppo, con un altro grave incidente. Questa volta, sempre sulla SS 148, in direzione Roma e all’altezza del km 60, in provincia di Latina. Lì, infatti, il traffico è bloccato e il tratto della strada chiuso per consentire tutti i rilievi e soccorrere la persona, che è rimasta ferita nel violento impatto.

Incidente sulla Pontina oggi direzione Roma

L’incidente, stando alle primissime informazioni, ha visto coinvolto un solo veicolo, che per cause da accertare si è ribaltato. Una persona, probabilmente il conducente dell’auto, è rimasta ferita e sul posto c’è l’eliambulanza, che è stata allertata viste le condizioni di salute. Ora il personale sanitario del 118 provvederà a dare tutte le cure del caso al ferito e a trasportarlo in ospedale.

La SS148 è chiusa

A causa dell’incidente e di quella vettura ribaltata, la carreggiata è stata chiusa con deviazione al km 61+100 e con uscita Nettuno-Cisterna. Sul posto sono presenti le squadre Anas, del 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento

L’incidente mortale pochi giorni fa

Esattamente una settimana fa sempre sulla Pontina un uomo, che stava camminando a piedi, è stato travolto e ucciso da un furgone. L’incidente, dall’esito terribile, è avvenuto all’altezza del km 75,000, in provincia di Latina, sempre in direzione Roma: è qui che un uomo anziano è stato investito, travolto e ucciso da un furgone. Lui, stando a una primissima ricostruzione, era a piedi a bordo strada, stava camminando lì. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato terribile, violento e ogni tentativo di rianimazione è stato vano perché il suo cuore aveva già smesso di battere.

Travolge un’auto sulla Pontina, ferisce una donna e fugge