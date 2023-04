Pontina, incidente mortale: uomo travolto e ucciso

Ancora sangue sulla Pontina. E ancora, purtroppo, un incidente mortale. Questa volta in direzione Roma, all’altezza del km 75,000, in provincia di Latina: è qui che un uomo, di cui al momento non conosciamo le generalità, è stato investito, travolto e ucciso da un furgone. Lui, stando a una primissima ricostruzione, era a piedi a bordo strada, stava camminando lì.

Investimento mortale oggi sulla Pontina

Al momento, il tratto interessato dal terribile investimento, in direzione Roma, all’altezza del km 75,000 in provincia di Latina, è stato interdetto al traffico. Sul posto sono presenti le squadre del 118, l’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Spetterà ai Carabinieri, che sono ancora sul posto, chiarire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente mortale sulla SS148. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato terribile, violento e ogni tentativo di rianimazione è stato vano perché il suo cuore aveva già smesso di battere.

Una scia di terribili incidenti sulla SS148

Il 23 marzo scorso, poche settimane fa, un altro incidente mortale sulla Pontina. A perdere la vita Maurizio Montisci, 50 anni, di Ardea: lui si trovava a bordo della sua moto che ha impattato contro un’auto, in circostanze ancora da definire. Troppo gravi i traumi e le ferite riportate: il motociclista, che faceva parte della comunità dei bikers di Ardea e Pomezia e partecipava sempre ai raduni di moto e auto della zona, è morto sul colpo.

