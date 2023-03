Incidente sulla Pontina, morto il 50enne di Ardea Maurizio Montisci

E’ Maurizio Montisci, 50 anni, di Ardea, la vittima del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla Pontina. Lo scontro è stato violento: Maurizio si trovava a bordo della sua moto che ha impattato contro un’auto, in circostanze ancora da definire. Troppi gravi i traumi e le ferite riportate nell’impatto. Maurizio faceva parte della comunità dei bikers di Ardea e Pomezia e partecipava sempre ai raduni di moto e auto della zona. Era molto conosciuto tra gli appassionati di motori.

Uno scontro tremendo, terribile, quello di ieri. Nel dettaglio, l’impatto si è verificato nel pomeriggio di oggi, 23 marzo 2023, intorno alle 15.00, precisamente all’altezza del km 39,700, in direzione Latina. La dinamica che ha portato all’impatto sembra essersi consumata rapidamente: un’auto e una moto coinvolte, e ad avere la peggio, come sempre accade in questi casi, è stato il centauro a bordo del suo veicolo. Le cause dell’incidente sono ancora tutte da acclarare, così come dinamica.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente

Per diverso tempo le autorità del posto, come gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, sono state alle prese con i rilievi, racimolando anche le frammentarie testimonianza di chi, in quel momento, si è trovato ad assistere allo scontro. Saranno solamente questi elementi a spiegare con chiarezza quello che è accaduto e anche a ricostruire l’ordine di responsabilità. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, immediatamente dopo la chiamata d’emergenza, hanno da subito constatato la gravità della situazione per il motociclista. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso, arrivati sia con un’ambulanza che tramite eliambulanza. Era di Ardea, e la sua dipartita lascia un vuoto immenso, lo sconforto, e la disperazione, in tutti coloro che lo conoscevano.