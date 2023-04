Sciopero aerei venerdì 21 aprile 2023: compagnie, orari e voli garantiti

Gli scioperi sono importanti, ma non mancano di generare anche una serie di problemi ‘logistici’ per coloro che sono in viaggio, soprattutto se non preparati all’evento. Nei prossimi giorni di questa settimana, infatti, è previsto uno sciopero degli aerei, così come dell’intero settore trasporti, con data 21 aprile 2023. Se non volete brutte sorprese, continuate a leggere l’articolo per scoprire compagnie, orari e voli garantiti. Ecco tutti i dettagli per ciò che ci aspetta.

Sciopero aerei per il 21 aprile: le ragioni

Nel dettaglio, dunque, l’organizzazione sindacale Cub ha proclamato lo sciopero generale per tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì 21 aprile 2023. Che tradotto, significa che quella di venerdì 21 aprile si annuncia una giornata non proprio idilliaca per color che devono viaggiare in aereo. “Le ragioni della mobilitazione – come si legge in un comunicato diramato di recente – sono il mancato rinnovo del contratto Assohandlers, scaduto dal 2017; la richiesta di adattare le paghe al caro vita e di fare investimenti nella sicurezza sui luoghi di lavoro; la contrarietà’ agli accordi sui contratti proposti da Cgil, Cisl e Uil; la denuncia dei mancati riposi e straordinari, programmati, durante la cassa integrazione; la richiesta del riconoscimento dei livelli di inquadramento per le mansioni effettivamente svolte; la richiesta di assunzioni dignitose immediate e di salari adeguati; la contestazione del parametraggio dei salari”.

Che succede se il mio volo è nell’orario di sciopero?

Stando al regolamento che disciplina il fenomeno, in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo vigente in tutta Europa (Reg. CE N. 261/2004), in caso di cancellazione del volo, overbooking o forte ritardo, e quindi cause che sono innescate dalla compagnia stessa, il passeggero ha il diritto al risarcimento fino ad un massimo di 600 euro. Tuttavia, in questa casistica non rientra lo sciopero. In caso di sciopero, infatti, non esiste nessun obbligo di pagamento o risarcimento per le compagnie aeree. Inoltre, non fa testo se a scioperare sia il personale di terra o della compagnia aerea. Ad ogni modo, il regolamento erogato dall’UE, stabilisce che i passeggeri hanno comunque diritto all’assistenza e a una soluzione di trasporto sostitutiva il prima possibile per ovviare alle problematiche che ne conseguono.