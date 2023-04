Disastro treni a Roma: guasti prima dello sciopero e ritardi di quasi un’ora sulle corse

Trenitalia. Che dovesse essere un venerdì nero, quello di oggi, 14 aprile 2023, lo sapevamo già: Trenitalia, infatti, ha proclamato lo sciopero dei mezzi per ben 8 ore, causando fisiologicamente non pochi disagi a tutti i viaggiatori che si muovono per lavoro, studio o viaggio. Ma oltre allo sciopero, ora, ci si mettono anche i ritardi causati da un inconveniente tecnico alla linea in prossimità di Torricola. Ecco i dettagli e cosa sta succedendo in queste ore.

Venerdì nero a Roma per i treni: sciopero e guasti tecnici

Per quanto riguarda lo sciopero, ricordiamo che protesta è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie. Ovviamente il fatto coinvolgerà diverse regioni e territorio del nostro Paese dal momento che, come sostengono le sigle sindacali in una nota, “dalla fine della pandemia di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione”. Ma lo sciopero, oggi, è stato accompagnato anche da un imprevisto che ha finito per contribuire ai ritardi che stanno rendendo la vita dei pendolari un inferno in queste ultime ore.

[AGG] ✅ La circolazione è tornata regolare dopo l'intervento dei tecnici. ℹ️rallentamenti fino a 30 minuti per 4 treni Intercity, fino a 50 minuti per 35 treni Regionali.#Lucceverde #Lazio https://t.co/vviBZjN2Do — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) April 14, 2023

Guasti tecnici prima dello sciopero: cosa è successo

Si conferma, così, una mattinata di disagi per i pendolari della linea ferroviaria che collega Roma e Napoli. Il tutto è iniziato molto presto, intorno alle 6.00 del mattino di oggi, venerdì 14 aprile 2023, a causa di un problema tecnico sulla linea in prossimità di Torricola e da cui ne sono conseguiti rallentamenti e ritardi. Il problema è stato risolto, poi, qualche ora dopo, con la circolazione ferroviaria tornata progressivamente alla normalità. Ma ormai il tassellino del domino era stato mosso, e quindi ecco i successivi effetti su tutta la mobilità della giornata: “rallentamenti fino a 30 minuti per 4 treni Intercity, fino a 50 minuti per 35 treni Regionali”. I problemi non sono mancati anche a sud di Roma, sulla linea Napoli-Cassino: anche in questo caso un inconveniente tecnico e attese lunghissime dopo il ripristino della circolazione ferroviaria avvenuto sempre dopo le 8.30 del mattino.