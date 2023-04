Sciopero Trenitalia venerdì 14 aprile 2023: orari e treni garantiti

Sarà un venerdì nero per tutti i pendolari, quello del prossimo 14 aprile. Il motivo? Trenitalia ha proclamato lo sciopero dei mezzi per ben 8 ore, causando così non pochi disagi a tutti i viaggiatori che si muovono per lavoro, studio o viaggio. La protesta è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie e interesserà diverse regioni del nostro Paese perché, come sostengono le sigle sindacali in una nota, “dalla fine della pandemia di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione”. Da qui, quindi, la necessità di “riprendere un confronto serio

finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori di Trenitalia”.

A che ora inizia e a che ora finisce lo sciopero Trenitalia di venerdì 14 aprile

Lo sciopero, come già detto, durerà ben 8 ore e interesserà alcune regioni italiane. I lavoratori, quelli che hanno deciso di aderire alla protesta, incroceranno le braccia dalle 9 alle 17. E nella stessa giornata, nella stessa fascia oraria, in Lombardia ci sarà un altro sciopero, questa volta proclamato dai sindacati Usb lavoro privato, Sgb e Cub Trasporti: lì si fermeranno tutte le categorie pubbliche e private. E il disagio, quindi, sarà doppio. A rischio i treni, ma anche altri settori.

CLICCA QUI PER LA LISTA DEI TRENI GARANTITI IN CASO DI SCIOPERO

Le motivazioni

Ma ecco perchè i lavoratori hanno deciso di protestare e di fermarsi venerdì 14 aprile. Come si legge in un comunicato congiunto, le organizzazioni sindacali protestano perché chiedono:

un piano di assunzioni dettagliato con indicazione dei numeri e della tempistica, volto a ripianare le carenze rispetto alle uscite e alle esigenze produttive;

un adeguamento della quota ferie , specie nelle giornate di sabato e domenica;

la garanzia dell’equanimità del lavoro, nel rispetto dei tempi di riposo , e l a reale fruizione della refezione;

un maggiore equilibrio nel la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di vita privata, in risposta all’eccessiva saturazione dei turni di lavoro del personale degli equipaggi messa in atto da Trenitalia;

il rilancio del settore della manutenzione, che passa dalla qualità del lavoro da una internalizzazione di attività “core”, da un confronto chiaro sul reticolo manutentivo , dall’incremento del salario accessorio degli operai e dalla certezza degli investimenti sulle postazioni e sugli ambienti di lavoro;

ridare centralità alla rete di Vendita ed Assistenza con nuove assunzioni;

trasparenza dei processi in atto nella riorganizzazione del personale degli uffici.

Da qui quindi la decisione di incrociare le braccia e di fermarsi per essere ascoltati da chi ha il potere di cambiare le cose.