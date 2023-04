Sciopero treni 14 aprile 2023: motivi, orari e fasce di garanzia

Previsto lo sciopero dei treni per la giornata di venerdì 14 aprile 2023. Non verrà risparmiato nemmeno il mese di aprile dagli scioperi ferroviari. Dopo quello tra l’1 e il 3, anche il 14 i treni salteranno nella maggior parte dei casi. Quello del 14 aprile, è stato indetto dai sindacati interni al personale di Trenitalia. Questo perché, in questo 2023, continuano le proteste all’interno del comparto ferroviario, soprattutto con iniziative di dissenso al Governo di Giorgia Meloni.

Nuovo sciopero dei treni il 14 Aprile 2023

Quello del 14 Aprile, sarà uno sciopero a livello nazionale indetto dai dipendenti di Trenitalia. La mobilitazione nazionale dovrebbe durare otto ore, prendendo piede tra le ore 9.01 e le 16.59 del 14 Aprile 2023. La protesta, per questa giornata, è stata appoggiata dalla maggior parte dei sindacati interni all’azienda ferroviaria. In tal senso, troviamo le sigle di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL Ferrovieri, FAST-CONFSAL, ORSA Trasporti.

Le motivazioni dietro lo sciopero, andrebbero ricercate nella mancanza di un dialogo tra le sigle sindacali e i vertici di Trenitalia. Infatti, da diversi mesi i sindacati vorrebbero affrontare con l’azienda ferroviaria le tematiche legate a: l’organizzazione dei turni di lavoro, la corresponsione di assegni ad personam, la turnazione riguardante le ferie estive e le forzature normative. Come prevedibile, almeno sul lato di Trenitalia, la giornata del 14 Aprile potrebbe vedere un gran numero di treni soppressi durante lo svolgimento della giornata. A oggi, Trenord non ha comunicato se prenderà parte allo sciopero sindacale. Stessa cosa anche per la compagnia ferroviaria di Italo, che invece aveva preso parte, con alcuni suoi dipendenti, ai precedenti scioperi ferroviari. Così da evitare pesanti disagi per il transito ferroviario, reputiamo sia saggio l’idea di evitare l’utilizzo del treno per la giornata del 14 Aprile 2023. In tal senso, si risparmierà la possibilità di veder saltare il proprio mezzo mentre si è in attesa su qualche banchina di un paese italiano.