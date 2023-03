Sciopero aerei 2 aprile 2023: orari e quali sono i voli garantiti

Indetto per domenica 2 aprile uno sciopero nazionale del personale Enav, ad incrociare le braccia anche i controllori del traffico aereo. Lo sciopero avrà una durata di 4 ore, dalle 13 alle 17. Ad aderire alla protesta diversi servizi che nelle ore indicate saranno sospesi. Restano comunque garantiti una serie di voli sotto riportati. Di seguito i dettagli dello sciopero e l’elenco dei servizi e dei voli garantiti.

Lo sciopero nazionale Enav del 2 aprile

Domenica 2 aprile è stato proclamato dall’Enav – Ente Nazionale per l’assistenza al volo – uno sciopero nazionale della durata di quattro ore. Le preteste, che riguarderanno non solo il personale Enav ma anche i controllori del traffico aereo, avranno inizio dalle ore 13 e termineranno alle 17. Nella fattispecie, ad incrociare le braccia saranno i seguenti servizi:

Gli ACC/FIC di Brindisi, Milano, Padova e Roma;

i servizi ATS e meteo in tutti gli aeroporti Enav: Crotone, Bari, Foggia, Taranto, Pescara, Brindisi, Lamezia Terme, Comiso, Catania-Fontanarossa, Lampedusa, Pantelleria, Palermo-Punta Raisi, Reggio Calabria, Alghero, Cagliari, Olbia, Torino-Aeritalia, Milano-Malpensa, Bergamo, Torino-Caselle, Albenga, Genova, Milano-Linate, Parma, Cuneo, Bolzano, Bologna, Treviso, Forlì, Brescia, Trieste, Rimini, Padova, Venezia-Lido, Verona, Ancona, Venezia-Tessera, Rieti, Roma-Ciampino, Roma-Fiumicino, Salerno, Napoli, Firenze, Roma-Urbe e Perugia;

i servizi degli uffici: NOF Italia (NOTAM Office), ARO-CBO di Roma e Milano, ICC (International Communication Centre);

l’ufficio di previsione meteorologica (MFU).

I servizi che restano attivi e la lista dei voli garantiti

Alla luce di quanto detto, domenica 2 aprile il traffico aereo potrà dunque subire delle variazioni e dare luogo a disagi per i passeggeri. Tuttavia, alcuni servizi restano comunque garantiti in ogni condizione. Ne sono un esempio: i voli di Stato, antincendio, di evacuazione medica, umanitari, di ricerca e soccorso ed esenti dalle misure ATFCM, aeromobili di Stato, i voli intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali, i voli intercontinentali in partenza autorizzati da ENAC, i voli di collegamento con le isole con unica frequenza autorizzati da ENAC ed ancora, i voli in corso al momento dell’inizio dello sciopero, i voli in partenza schedulati in orari antecedenti all’inizio dello sciopero ma ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, i voli internazionali in arrivo negli aeroporti nazionali con orario stimato di arrivo non oltre 30 minuti dall’inizio dello sciopero ed i voli per il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati come generi di prima necessità. Inoltre sono previsti una serie di voli garantiti, la lista è consultabile cliccando QUI