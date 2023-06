Quali sono i 50 migliori ristoranti italiani per l’estate: la classifica di The Fork

La classifica stilata da The Fork

Nel rispondere a questa golosa domanda vi viene in aiuto la preziosa applicazione The Fork che ha stilato una lista di 50 ristoranti italiani basata sui dati della piattaforma che conta 20.000 ristoranti in Italia, oltre 30 milioni di download della app, 20 milioni di recensioni pubblicate dalla community e più di 20 milioni di visite mensili. Al mare, in montagna o in città, tra dehors suggestivi e terrazze, TheFork ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle gemme nascoste dello stivale in vista della stagione estiva.

Il goloso itinerario

Si farà tappa nel Nord-Est in Trentino-Alto Adige in ristoranti stellati, passando in Veneto e Friuli-Venezia Giulia per degustare ottimi vini. E ancora, in trattorie in Emilia-Romagna per un breve pit stope proseguire poiin Lombardia. Si partirà alla volta del Nord-Ovest verso osterie e ristoranti gourmet del Piemonte eristoranti di carne e pesce della Liguria. Scivolando giù verso il Centro si potranno esplorare i colli della Toscana, assaporare le specialità delle Marche e del Lazio dopo una rilassante giornata al mare. Percorrendo tutta la Penisola per mille chilometri e più, fino ad arrivare all’amato Sud e cenare all’aperto sotto il cielo stellato della Puglia, Calabria e Campania. E ancora, nei giorni più freschi un ristoro negli agriturismi della Sicilia e Sardegna.

Il commento di Carlo Carollo e la classifica