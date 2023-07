Reddito di cittadinanza, pagamento in settimana: per 440mila famiglie sarà l’ultimo

Uno dei temi maggiormente discussi nell’agenda politica, senza dubbio, è rappresentato dal Reddito di Cittadinanza. Com’è noto, la misura di contrasto alla povertà, conoscerà la parola fine il 31 dicembre 2023 anche se, già in questo mese di luglio si prevede l’addio al sussidio per circa 440mila famiglie attualmente beneficiarie. Cerchiamo adesso di fare chiarezza in merito.

La prima stretta sul Reddito di Cittadinanza

In questa settimana, Poste Italiane effettuerà il pagamento del Reddito di Cittadinanza. Con tale ricarica, scatterà il pagamento della settima mensilità, limite massimo consentito dall’ultima Legge di Bilancio per tutte quelle famiglie in cui non sono presenti minori, disabili, o ancora, componenti che abbiamo più di sessant’anni. Dunque, la stretta verso quella categoria di persone definita “occupabile” va verso la sua prima parte mentre, la seconda ed ultima ci sarà con il passaggio all’Assegno di inclusione. Passaggio che si concretizzerà a gennaio 2022, data in cui chi può lavorare non sarà più considerato nel parametro di scala di equivalenza con riduzioni dell’assegno e il rischio di non soddisfarne i requisiti patrimoniali ed economici.

Il pagamento

In particolare, i pagamenti del Reddito di Cittadinanza verranno effettuati il prossimo 27 luglio mentre entro la fine del mese arriverà anche l’integrazione per l’assegno unico per coloro che ne beneficiano. Tuttavia, come anticipato, i nuclei familiari composti esclusivamente dagli occupabili dovranno dire addio alla misura. Questo, come si è detto, in relazione alla stretta voluta dal governo Meloni. Nella fattispecie, nel mese di luglio, la ricarica sarà l’ultima per le seguenti per le famiglie che:

al loro interno non possono vantare nessuno dei componenti di cui sopra;

hanno già percepito di 6 mensilità di Rdc nel 2023, con la settima in pagamento questo mese.

A questi verrà data la possibilità di spendere quanto accreditato a luglio ma poi non ci saranno altri pagamenti.