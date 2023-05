Robot feconda ovuli e fa nascere due bambine grazie al controller PlayStation

Un controller della PlayStation della Sony per iniettare sperma in due ovuli umani ha dato vita a due bambine. Non è la trama di un film di fantascienza, ma è quanto è avvenuto veramente in una clinica spagnola, la startup Overture live, dove è stata utilizzata tecnologia automatizzata per dare vita al processo di fecondazione che si è concluso con la nascita di due bimbe sane.

Una scoperta che rivoluziona la fecondazione in vitro con costi contenuti

Se finora erano necessari aghi, microscopi e cavi ultrasottili, con il supporto di personale altamente qualificato incaricato di maneggiare spermatozoi e ovuli, e con considerevoli spese che negli Usa arrivano fino a 83mila euro, ora il processo di concepimento potrebbe essere affidato alla tecnologia, automatizzato insomma, con una notevole riduzione dei costi.

Tante le aziende che hanno deciso di investire su questa tecnologia

Sono tante le aziende che hanno deciso di investire su questa tecnologia e la startup Overture Life ha raccolto 37 milioni di dollari. Il nuovo sistema di fecondazione assistita convince anche se lo studente d’ingegneria meccanica che ha comandato il dispositivo di iniezione riteneva che si trattasse ‘solo di un altro esperimento’. È stato così realizzato un robot iniettore di sperma e controllabile con un controller PlayStation, perfezionando un joypad DualSense per aiutare il processo di sviluppo embrionale.

Come è stato realizzato l’esperimento da un ingegnere meccanico

Un controller ha depositato più volte singoli spermatozoi in alcuni ovuli umani e il processo si è concluso con successo. L’ingegnere meccanico che ha effettuato il procedimento ha avuto la funzione di ‘pilota’ riuscendo a depositare gli spermatozoi con cura in alcuni ovuli umani per oltre una dozzina di volte, fino a raggiungere l’obiettivo, forse, insperato: embrioni sani che hanno portato alla nascita di due bambine. Sembra, grazie a questo risultato che l’automazione della fecondazione in vitro sia diventata una realtà.