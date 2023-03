Rosalia Messina Denaro, chi è la sorella del boss mafioso Matteo

Rosalia Messina Denaro è stata arresta questa notte grazie a un blitz dei carabinieri del ROS di Palermo. Ma chi è la sorella del boss Matteo Messina Denaro, il latitante arrestato dopo 30 anni di ricerche, lo scorso 16 gennaio? Cerchiamo di scoprire qualcosa di più di questa donna.

Rosalia Messina Denaro, dai pizzini all’arresto

Rosalia Messina Denaro, 68 anni, è una delle quattro sorelle di Matteo Messina Denaro. Il boss mafioso ha un fratello, Salvatore, e quattro sorelle, Anna Patrizia, Rosalia, Bice e Giovanna. Il primogenito è Salvatore Messina Denaro. Arrestato per mafia, era stato scarcerato nel 2006, ma nel 2010 è stato nuovamente arrestato con lo stesso capo d’imputazione. Anche Anna Patrizia è in carcere, insieme al marito Vincenzo Panicola. Entrambi sono stati condannati in via definitiva per associazione mafiosa.

L’arresto di oggi riguarda Rosalia Messina Denaro, soprannominata Rosetta. Per lei l’accusa dei carabinieri è quella di associazione di stampo mafioso. La donna abita a Castelvetrano, in via Alberto Mario. È nota per i “pizzini” che scriveva, uno dei quali trovato nell’intercapedine di una sedia, riportante le condizioni di salute del fratello. Per non insospettire la donna, i militari lo fotografarono e lo rimisero al suo posto. Fu quello l’indizio che portò all’arresto del super latitante. La donna gestiva, oltre ai pizzini, anche i soldi della famiglia. È anche considerata la custode dei segreti del fratello Matteo.

Una famiglia in carcere

Rosalia andrà fare compagnia al resto della sua famiglia in carcere. Oltre al fratello, infatti, agli arresti si trovano già anche il marito Filippo Guttadauro e il figlio Francesco, nipote preferito dello zio Matteo. Ma, giusto per completare il quadruccio familiare, in carcere si trovava anche il genero Luca Bellomo, uscito pochi mesi fa per fine pena, sposato con Lorenza Guttadauro, che è oltretutto l’avvocato di Matteo Messina Denaro.