Sanremo 2024, paura per un operaio: cade per sistemare il Palafiori, le condizioni dell’uomo

Sanremo 2024, non c’è gara che tenga. Il lavoro talvolta gioca brutti scherzi: paura per un operaio che cade da 4 metri di altezza.

Sanremo, piove sempre sul bagnato. Le polemiche di questi giorni hanno fatto il giro del Paese e non solo. La manifestazione è vista in tutta Europa e se non bastasse la querelle Travolta-Amadeus-Fiorello sul ballo del qua qua, ci si mette anche la pioggia a mischiare ulteriormente le carte.

Questi giorni Pulcinella, l’anticiclone che si abbatterà anche su Roma e porterà pioggia e freddo, in Liguria l’ha fatta da padrone. Il maltempo ha colpito anche la kermesse sanremese. Fiorello, nella fattispecie, ha dovuto fare Viva Raidue Viva Sanremo con gli strumenti da sistemare per via dell’acqua.

Sanremo 2024, operaio cade da 4 metri

Non è questo l’unico rischio. Il pericolo è arrivato inaspettatamente stamattina: un operaio per impermeabilizzare il Palafiori con il green carpet annesso cade da 4 metri. Scivola, si fa male e batte la testa. Paura e apprensione per gli addetti ai lavori e i colleghi che portano subito l’uomo in ospedale.

Sul posto sopraggiunge infatti l’elisoccorso che lo conduce a tempo di record presso il Pronto Soccorso di Pietra Ligure a Savona. Le condizioni dell’uomo sembrano essere stabili: non sembra essere grave, risponde agli stimoli e non ha perso conoscenza. Le prossime ore sarà possibile definire qualcosa di più, ma per il momento il responsabile di Casa Sanremo, che ha parlato anche con l’ANSA, rassicura riguardo le misure di protezione e sicurezza vigenti all’Ariston.

Le condizioni dell’uomo

Tutto nella norma. Si è trattato di una disgrazia. Qualcosa che può succedere, ma a livello legale e deontologico sembra essere tutto a posto. Nel frattempo stasera dovrebbe riprendere tutto come da programma con la serata delle cover: puntata speciale anche nella penultima serata della kermesse, poi si tireranno le somme del Festival dei record. L’ultimo a firma Amadeus che poteva finire con una macchia non indifferente, invece per fortuna sua e degli operatori tutto sembra essersi risolto per il meglio. Solo un grande spavento nei pressi del Palafiori.