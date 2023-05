Sciopero dei trasporti venerdì 26 maggio 2023 in Italia: ecco dove e gli orari Regione per Regione

È previsto per venerdì 26 maggio uno sciopero dei trasporti che interesserà gran parte del paese. Numerose le città che rischiano di andare in tilt, specialmente nelle ore di punta, a causa della protesta dell’Usb che verrà attuata per “rilanciare la piattaforma contrattuale del settore Tpl e che vuole dare voce al malcontento causato dalle privatizzazioni selvagge attraverso i continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano lo sfruttamento e la precarizzazione nel settore del trasporto pubblico”. Ma vediamo quali sono i lavoratori che incroceranno le braccia, dove e tutti gli orari.

Sciopero trasporti a Roma il 26 maggio?

Le conseguenze del prossimo sciopero dei trasporti indetto per il 26 maggio potrebbero mettere in ginocchio le principali città italiane e tantissimi cittadini. Come si legge sul sito di Roma Mobilità, però, i romani possono tirare un sospiro di sollievo: la sciopero sarà nazionale, interesserà il personale del Gruppo di Ferrovie dello Stato, dalle 9 alle 17 di venerdì 26 maggio. Ma il servizio sarà regolare sulle linee Atac, Roma Tpl e Cotral.

Le Regioni coinvolte, il calendario delle proteste Regione per Regione

La situazione risulta complessa anche nelle altre città dello stivale da nord a sud. Ecco tutti gli orari e dove i lavoratori incroceranno le braccia: lo sciopero, in realtà, interessa molte città del Nord, ma ecco l’elenco completo.

Lo sciopero del 26 maggio a Milano, Torino (e non solo)

A Milano lo sciopero sarà dalle ore 00.01 alle 5.29, dalle 8.31 alle 12.29 e dalle ore 15.31 a fine servizio. A Torino, invece, la protesta interesserà il servizio urbano, suburbano, metropolitana e centri di servizi al cliente dalle 00.01 alle 5.59 e poi dalle ore 9.01 alle ore 13.59 e dalle 15.01 a fine servizio. Ma non solo. Braccia incrociate anche per chi effettua servizio extraurbano e servizio ferroviario sfmA – Venaria-Aereoporto-Ceres dalle ore 8.01 alle ore 13.59 e dalle 15.01 a fine servizio; servizio Ferroviario sfm1-Rivarolo-Chieri dalle ore 00.01 alle ore 5.59; dalle 9.01 alle 17.59 e dalle 21.01 a fine servizio. Ma non finisce qui. A Bolzano sciopero per i servizi su gomma, funicolare, funivia e trenino del Renon dalle 00.01 alle ore 5.59, dalle 9.00 alle ore 11.59 e dalle 15.00 a fine turno di servizio; incrocia le braccia anche il personale viaggiante ferroviario astensione dalle 00.01 alle 5.59, dalle ore 9.00 alle 17.59 e dalle ore 21.00 a fine servizio. A Trento, invece, sciopero dei servizi su gomma, funivia e ferrovie Ftm e Ftb dalle 00.01 alle ore 5.29, dalle ore 8.30 alle 15.59 e dalle ore 19.00 a fine turno di servizio.

A Vicenza e Gorizia lo sciopero sarà dalle 00.01 alle 5.29, dalle 8.30 alle 11.59 e dalle 15.00 a fine servizio, mentre a Trieste la protesta sarà dalle 2.01 alle 5.59, dalle ore 9.01 alle 12.59 e dalle 16.01 a fine servizio. A Bologna e Ferrara biglietterie chiuse dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino a fine servizio, ma è a rischio anche il servizio scolastico dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 a fine servizio. E ancora, a Modena servizio urbano dalle 00.01 alle 6.29, dalle ore 8.31 alle ore 11.59, dalle 16.01 a fine servizio; servizio extra urbano da inizio servizio alle 5.59 e dalle 8.31 alle 12.29 dalle 16.01 a fine servizio; a Reggio Emilia servizio urbano ed extraurbano dalle ore 9.00 alle 13.00, dalle 15.30 a fine servizio e a Piacenza servizio urbano dalle 00.01 alle 7.00, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle 15.00 a fine servizio; servizio extraurbano dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 a fine servizio.

Disagi anche in Campania (e non solo), ecco chi si ferma il 26 maggio 2023

Ma non finisce certo qui. Disagi venerdì 26 maggio anche in Campania, ecco chi sciopera e gli orari, riportati dall’agenzia Dire: Anm dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00 (ultima partenza utile 30 minuti prima); Sippic Funicolare dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00; Atc Capri dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00 (ultima partenza utile 30 minuti prima); Eav Autolinee dalle ore 6.20 alle 8.15 e dalle ore 13.30 alle 17.35; Ferrovia Linee Vesuviane dalle ore 6.18 alle 8.02 e dalle ore 13.18 alle 17.32; Funivia le prime tre ore e le ultime tre ore di esercizio; Eav Linee Flegree dalle ore 5.00 alle 8.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30; Eav Metro Campania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) e Napoli (linea Napoli Giugliano-Aversa) dalle ore 6.00 alle 8.30 e dalle ore 16.30 alle 20.00; Eav Metro Campania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) e Napoli (linea Napoli/Piedimonte Matese) dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; Napoli (linea Napoli/Benevento) dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00; Air Mobilità dalle ore 6.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00; Amu dalle ore 7.00 alle ore 9.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 22.00.

In Calabria, invece, lo sciopero sarà dalle 00.01 alle ore 4.59, dalle ore 8.01 alle 17.59 e dalle 21.00 a fine servizio; mentre nella società Saj srl saranno garantiti i servizi minimi dalle 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00. Sciopero anche nelle Marche dalle 8.30 alle ore 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio e in Umbria dove i servizi ferroviari saranno a rischio dalle 00.01 alle 5.44, dalle 8.46 alle 11.44 e dalle 14.46 a fine servizio.