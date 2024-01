Strage di Erba: la nuova verità di Fabrizio Corona

Strage di Erba, accolta l’istanza di revisione presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi: si torna a parlare del caso dopo 18 anni.

Tutto da rifare, o quasi, per Olindo Romano e Rosa Bazzi. Accolta dalla Corte d’Appello di Brescia l’istanza di revisione, approvata anche dal PG di Milano, rispetto alla sentenza che determinò un ergastolo di cui ancora oggi si discute. 18 anni fa, l’11 dicembre del 2006 a Erba – un paese della Lombardia – andò in scena una vera e propria strage che costò la vita a diverse persone fra cui Raffaella Castagna, il figlio piccolo Youssef, la madre di lei e la vicina di casa.

Il marito della donna, tale Mario Frigerio, si rivelò determinante per quanto riguarda la risoluzione del caso. L’uomo riconobbe Olindo Romano come suo aggressore e questo fu sufficiente per accelerare i tempi dell’indagine. La coppia dapprima confessò poi volle ritrattare l’ergastolo. Un tira e molla durato anni che, dal 1 marzo prossimo, potrebbe avere ulteriori risvolti. Gli avvocati difensori preparano l’arringa, ma ci sarà tanto da dimostrare.

La strage di Erba verso il ricorso: sperano Rosa Bazzi e Olindo Romano

Nel frattempo a (ri)prendersi la scena è Fabrizio Corona. Il reporter è tornato libero dopo le sue pendenze con la Giustizia: motivi diversi, ripercussioni più ampie. Attualmente è pronto a riprendersi tutto, in parte ci è anche riuscito con il progetto editoriale DillingerNews. Un portale d’informazione dove si è parlato anche del calcioscommesse. Le sue rivelazioni hanno messo al centro della cronaca sportiva volti noti della Serie A.

Corona prosegue a indagare, non solo nel calcio, e le sue rimostranze sulla cronaca nera le fa su Instagram. L’uomo, infatti, ricorda con un post quando nel 2007 si occupò – in qualche maniera – della strage di Erba: Corona – tramite le sue aderenze – era riuscito a intervistare Azouz Marzouk, uno dei principali sospettati della strage. Mostra una foto di Tunisi e sotto scrive: “Ho sdoganato la cronaca nera in tv, ora lo fanno tutti”.

Corona torna a parlare

Sembra piccato Corona, perché all’epoca dei fatti venne tacciato come approfittatore: si disse che stava lucrando sul dolore delle persone. Oggi, invece, l’inchiesta torna in primo piano e l’uomo si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Non è più solo il re dei paparazzi, come lo conoscevano nei primi anni Duemila, è diventato una sorta di anticipatore che, secondo lui, arriva prima di chiunque altro.

L’importante è crederci, i fan sembrano essere divisi ma Corona ha trovato l’ennesima occasione per fare la differenza. Bisogna capire con quali ripercussioni. L’argomento è tanto delicato quanto interessante. Una parola fine che ancora nessuno è stato in grado di scrivere. Compreso Corona.