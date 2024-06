Studentessa bocciata: i genitori mandano in ospedale la prof

Una studentessa è stata bocciata per le troppe assenze e i genitori, di tutta risposta, hanno aggredito una professoressa facendola finire in ospedale. A denunciare l’accaduto è la dirigente scolastica di un istituto superiore statale di Nocera Inferiore.

La bocciatura ha provocato l’ira dei genitori

La docente di filosofia, come riporta Il Mattino, sarebbe stata malmenata da uno dei genitori della ragazza costretta a ripete il quarto anno a causa delle troppe assenze che sarebbero state dovute a motivi di salute. Una decisione che proprio non è andata giù ai familiari che avrebbero mandato in ospedale la docente che dal canto suo ha precisato come la giovane avrebbe fatto numerose assenze, sarebbe stata presente in classe solo sporadicamente e anche quando presente, sarebbe uscita spesso prima della fine dell’orario scolastico. Una situazione che avrebbe impedito all’alunna di prendere parte anche alle attività inclusive promosse dalla scuola.

La prof ha denunciato ai Carabinieri l’aggressione subita

Ma la prof non ha certo deciso da sola di respingere la studentessa, ha infatti specificato che si è trattato di una decisione presa da parte dell’organo collegiale, il Consiglio di classe che ha esaminato il caso della ragazza alla luce delle numerose giustificazioni e non classificazioni proprio a causa delle assenze. Un esito che ha scatenato l’ira di uno dei due genitori della studentessa in particolare che ha aggredito la docente, costretta a rivolgersi alle cure dei sanitari del Pronto soccorso. Un fatto che la vittima ha deciso di denunciare ai carabinieri.