Supermercati e centri commerciali aperti o chiusi a Natale e Santo Stefano?

Natale è un’occasione di riflessione, ma non di meno è l’opportunità di trascorrere giornate in compagnia di familiari e amici, magari a tavola o anche scambiandosi i regali. E allora fervono i preparativi per arrivare pronti all’appuntamento con le feste. Spese alimentari e pensieri da mettere sotto l’Albero. Eppure è consuetudine che, all’ultimo momento, manchi qualcosa in cucina o un regalino per un ospite inatteso. E allora andiamo a scoprire quali sono i supermercati e i centri commerciali che resteranno aperti in occasioni della festa di Natale e Santo Stefano per questo 2023.

Ogni catena alimentare sceglie autonomamente

Importante ricordare che ogni catena scegliere autonomamente cosa fare in queste ricorrenze, uno dei modi per avere risposte sicure è fare una ricerca su internet così da capire se il nostro negozio preferito è aperto oppure no. È stato Wired a contattare alcune catene per avere certezze circa aperture e chiusure a Natale e Santo Stefano.

Quali saranno i supermercati aperti e quali quelli chiusi

I punti vendita Esselunga resteranno aperti il 24 con orario solito, dalle 7.30 alle 20, mentre per il 25 e 26 dovrebbero rimanere chiusi. I negozi Iper – La grande I osserveranno l’orario consueto il 24, mentre il 25 resteranno chiusi per tornare ad alzare le saracinesche il 26 dicembre. Ogni supermercato e ipermercato della Carrefour, invece, adotterà orari differenti. Unico modo, quindi, per avere certezze sarà controllare sul sito. Gli MD saranno aperti dalle 8 alle 19 il 24 dicembre, mentre resteranno chiusi il 25 e il 26 dicembre. Il Conad non ha dato indicazioni univoche per tutti i suoi punti vendita, anche in questo caso i consumatori dovranno consultare il sito per avere risposte certe. Coop resterà chiuso anche il 24 dicembre, mentre resteranno aperti il 25 e il 26 quei negozi situati nelle stazioni ferroviarie o in zone turistiche particolari, anche in questo caso sarebbe opportuno per la clientela verificare eventuali orari di apertura. Lidl chiude a Natale mentre ancora da stabilire quali saranno gli orari per gli altri giorni festivi che verranno resi noti sul sito web del Lidl. I negozi Pam resteranno aperti quasi tutti i giorni, anche i festivi, fatta eccezione per il giorno di Natale.

Quali gli outlet aperti?

Anche per gli outlet vale più o meno la stessa regola che abbiamo visto per i supermercati: chiusura il giorno di Natale e orario normale la Vigilia e a Santo Stefano. Ad essere aperti il 26 dicembre dalle 10 alle 20: Castel Romano Designer Outlet, Franciacorta Village, Mantova Village, Mondovicino Outlet Village, Palmanova Village, Serravalle Designer Outlet e Valdichiana Village. E ad alzare le serrante, sempre a Santo Stefano, dalle 10 alle 21 saranno: Città Sant’Angelo Outlet Village, La Reggia Designer Outlet, Puglia Village, Sardinia Outlet e Sicilia Outlet Village.