Terremoto nel Centro Italia alle 16.05: due scosse con epicentro a 30 km da Perugia. Torna a tremare l’Italia, con la forte scossa che si sarebbe sentita all’interno della provincia di Perugia e nelle città limitrofi. Secondo i dati rilevati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro del terremoto si sarebbe svolto nel paesino di Umbertide, a mezz’ora di macchina da Perugia. Fino a ora, non vengono menzionati feriti durante il terremoto.

Terremoto alle porte di Perugia

Secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ci saremmo trovati davanti a una scossa di magnitudo ML 4.4 . Il terremoto si sarebbe originato sotto il suolo di Umbertide, a 10 km di profondità. Andando più precisamente, la scossa si sarebbe generata alle porte del comune di Umbertide, ovvero in una zona situata a 5 km dal paesino. Qui, i sismologi avrebbero intercettato due scosse di terremoto ravvicinate. La prima alle 15.05, poi una seconda a un’ora di distanza, ovvero le 16.05.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avrebbe messo a disposizione le coordinate della scossa, ovvero: (lat, lon) 43.2970, 12.3890 ad una profondità di 10 km. La scossa è stata rilevata dalla Sala Sismica INGV-Roma. Secondo i parametri della scala Richter, quello avvenuto quest’oggi nel territorio umbro, sarebbero due scosse leggere. In tale situazione, le scosse provocherebbero solo lievi oscillazioni del suolo, percettibili maggiormente nelle case per il movimento degli oggetti.

I professionisti di sismologia, inoltre, tranquillizzano come simili eventi, con una scossa 4.4, raramente posso causare gravi danni a strutture o addirittura palazzine. A tal proposito, ancora non si ha notizia infatti di danni considerevoli nel comune di Umbertide, nella provincia di Perugia e le altre realtà cittadini limitrofi. Identica cosa, che sicuramente verrà confermata tra qualche ora, anche l’assenza di feriti dopo questa scossa di terremoto. Questo non toglie come le persone devono rimanere attente e vigili in caso di una terza scossa di terremoto sul territorio.