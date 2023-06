Terremoto oggi ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.6

Continua a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Questa mattina i cittadini, intorno alle 8.44, si sono svegliati con la forte scossa, avvenuta a una profondità di 2,8 chilometri, con l’epicentro in via Fasano. La forte scossa è stata avvertita da tanti, a Pozzuoli sì, ma anche negli altri comuni dell’area flegrea e in diversi quartieri di Napoli, da Agnano e Fuorigrotta.

Terremoto oggi ai Campi Flegrei

La scossa di terremoto di questa mattina è una delle più alte dell’ultimo periodo. Dopo quella di magnitudo 4.4 del 1983 e di quella di 3.6 del 29 marzo scorso, oggi i cittadini hanno dovuto fare i conti con la scossa di terremoto, di magnitudo 3.6, a una profondità di 3 km. A riportare i dati precisi, come sempre, la sala operativa dell’Ingv.

Il terremoto, si legge sul sito ufficiale, è stato localizzato a:

2 Km a SE di Pozzuoli (81661 abitanti)

10 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti)

12 Km a W di Napoli (974074 abitanti)

13 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti)

17 Km a SW di Casoria (77642 abitanti)

18 Km a SW di Aversa.

Scossa avvertita bene a Pozzuoli

La scossa, come già anticipato, è stata avvertita molto bene dai cittadini di Pozzuoli. Prima il boato, poi la terra che trema. Il Sindaco, Gigi Manzoni, sui social ha pubblicato un post: ha tranquillizzato i cittadini, poi ha specificato che per ogni segnalazione e per tutti i problemi si possono contattare la Polizia Municipale e la Protezione Civile.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di due eventi sismici in sequenza. Il primo di magnitudo 1.6 ± 0,3 localizzato in prossimità di Via Antiniana si è prodotto alle 08:17 (ora locale), alla profondità di 2.5 km. Il secondo, di magnitudo 3.6 ± 0.3 si è prodotto alle ore 08:44, ora locale, alla profondità di 2.8 km in prossimità di via Fasano. Entrambi gli eventi potrebbero essere stati accompagnati da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891 Protezione Civile : 081/18894400