Tifoso bianconero ferito da un seggiolino lanciato dagli ospiti dopo Juventus-Roma

Tifoso ferito durante Juventus-Roma: supporter giallorossi lanciano un seggiolino e colpiscono una persona.

Nella serata di ieri, sabato 30 dicembre 2023, al termine della partita di Serie A Tim tra Juventus e Roma, un tifoso bianconero è rimasto ferito da un seggiolino lanciato dal settore ospiti dell’Allianz Stadium di Torino. La partita si è conclusa con la vittoria della Juventus per 1-0, grazie al gol decisivo del centrocampista francese Adrien Rabiot.

Il tifoso ferito dopo Juventus-Roma

Il tifoso colpito, risultato essere un ragazzo di 25 anni, è stato colpito alla testa dal seggiolino lanciato da un gruppo di supporter della Roma. Il ragazzo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente allo stadio di Torino e medicato sul posto. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e non è stato necessario il trasporto in ospedale per chiudere il taglio.

Tifosi della Roma lanciano un seggiolino all’Allianz Stadium di Torino

La Digos della questura di Torino ha avviato le indagini sull’episodio, con il fine d’identificare l’autore del lancio del seggiolino all’interno della stadio della Juventus. Le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti all’Allianz Stadium potrebbero aiutare gli investigatori a risalire all’identità del responsabile, con nuovi aggiornamenti che potrebbero arrivare già nelle prossime ore.

Lancio di oggetti allo stadio della Juventus

Secondo alcune fonti interne alla tifoseria bianconera, dagli ospiti giallorossi sarebbero stati lanciati anche bicchieri di birra e accendini, tutti puntualmente in direzione dei sostenitori della Juventus. Inoltre, si segnalano cori razzisti indirizzati al calciatore serbo Dusan Vlahovic, che al momento però non sono stati ancora sanzionati dall’Aia e la Lega Calcio.

Tafferugli a Juventus-Roma: proseguono le indagini

Le indagini in corso dovranno stabilire le responsabilità di quanto accaduto e valutare eventuali sanzioni da parte delle autorità sportive. La sicurezza negli stadi rimane una priorità, e situazioni come queste sollevano interrogativi sul comportamento dei tifosi e sulla necessità di adottare misure più stringenti per prevenire episodi di violenza.

Foto: Giuseppe Alaimo