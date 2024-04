Tragedia a Pasquetta, auto fuori strada: morto un 20enne

Tragedia a Pasquetta sulla strada che da Macina di Modigliano risale a Francavilla, sul Fermano a confine con Macerata: l’auto con cinque ragazzi a bordo è finita fuori strada. Un incidente che non ha lasciato scampo a un 20enne Federico Garulli, mentre gli altri quattro sono rimasti feriti, uno è grave.

I soccorsi sono stati celeri. Tanti gli automobilisti che si sono fermati per verificare cosa stesse succedendo. Un vero e proprio dramma che ha coinvolto tutti coloro che si sono trovati a percorrere quel tratto di strada sul Fermano poco dopo le 19. 30 di ieri.

Una sera di divertimento si è trasformata in tragedia

La comitiva di giovani stava andando a trascorrere la serata con amici. Il programma di qualche ora di svago e divertimento che si è trasformato in tragedia. Il conducente della Polo Volkswagen a bordo della quale si trovavano i cinque ragazzi, ha perso il controllo dell’auto finendo prima contro un albero, poi in un fosso al lato della strada, senza coinvolgere altri mezzi.

Gli automobilisti in transito sul tratto di strada hanno dato l’allarme

A dare l’allarme sono stati gli altri automobilisti in transito sul tratto di strada. Vigili del fuoco, diverse ambulanze del 118 e Carabinieri si sono precipitati sul posto per prestare soccorso ai feriti. Le condizioni di due giovani sono apparse subito estremamente gravi. Uno, purtroppo, è morto poco dopo, l’altro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale d Torrette. Gli altri tra i nosocomi di Fermo e Torrette. Mentre i Carabinieri sono rimasti sul posto per gestire la viabilità, ma soprattutto per svolgere i rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente.