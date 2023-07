Tragedia nella RSA, 6 morti e 81 intossicati: due persone gravissime

Una vera e propria tragedia quella consumatasi in una casa di riposo a Milano. Un incendio è divampato nella notte, interessando l‘RSA “Casa per Coniugi” del capoluogo lombardo, sita in via del Cinquecento 19, in zona Corvetto. Pesante il bilancio del rogo, che è costato la vita a sei persone mentre altre 81 sono rimaste intossicate. Di queste, due si trovano in gravi condizioni e sono state traferite negli ospedali Niguarda e San Raffaele. Tutte le vittime riportano sintomi di intossicazione mentre nessuna ustioni sul corpo.

L’incendio nella casa di riposo a Corvetto

Il terribile rogo si è sviluppato nella notte, intorno all’1.20. Stando ai rilievi dei vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite da un letto. A seguito dei fatti, aperto per omicidio colposo plurimo. Al momento dell’incendio, all’interno della casa di riposo, c’erano 173 persone. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, due donne – di 69 e di 87 anni – che si trovavano al primo piano, nella stanza 605, sono morte carbonizzate. Gli altri anziani deceduti invece per intossicazione. Tutta la struttura è stata evacuata, anche se i piani superiori non dovrebbero aver avuto conseguenze.

I soccorsi

Lo spegnimento del rogo è durato pochi minuti. Invece, l’evacuazione degli ospiti ha richiesto quasi tre ore di lavoro. A far scattare l’allarme alcuni dipendenti della struttura, che hanno poi fatto il 112 riferendo la presenza di fumo. Giunti sul posto i vigili del fuoco, il primo piano dell’Rsa era invaso completamente dal fumo acre. Al momento, i pompieri escludono la matrice dolosa dell’incendio.

Le parole del sindaco Sala

In merito ai fatti si è espresso anche il Sindaco Sala, che – insieme all’assessore alla sicurezza Marco Granelli – ha effettuato un sopralluogo nella struttura: “L’incendio scoppiato in una camera della residenza è stato contenuto. Viene da dire in questi casi che poteva andare peggio, ma sei morti sono un bilancio pesantissimo”.