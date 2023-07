Tragedia in piscina, morta una bimba di 7 anni finita sotto i gonfiabili

Una vera e propria tragedia quella consumatasi nel Pavese e che è costata la vita ad una bimba di 7 anni appena. La piccola, originaria di Rozzano – nel milanese – ieri mattina intorno alle 12 è stata estratta in condizioni critiche dall’acqua di una piscina. Rimasta sotto i giochi gonfiabili senza che nessuno se ne accorgesse, quei minuti le sono stati fatali. Quando i bagnini l’hanno finalmente trovata, è stata condotta d’urgenza al San Matteo di Pavia ma i tentativi dei medici per rianimarla e cercare di salvarle la vita si sono dimostrati vani.

La domenica in piscina e la tragica morte della bimba

Doveva essere una domenica di sole e relax ma si è poi trasformata in una tragedia dal peggiore degli epiloghi. La piccola era in piscina con la mamma ed il fratello. Risiedeva negli alloggi Aler di Rozzano, hinterland a Sud di Milano e avevano deciso di passare la giornata in piscina a Battuda, nel Pavese, a pochi chilometri da casa. Poi, la tragedia che ha visto la morte della piccola. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono giunti anche i Carabinieri che in attesa della Procura hanno dato il via a tutti i necessari accertamenti, così da fare chiarezza sul terribile episodio. Acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza del centro sportivo comunale “Le Valli”. Ora, spetta ai militari stabilire se la bimba sia finita sott’acqua, in una vasca profonda un metro e mezzo, in seguito ad un malore oppure per altre cause. Allo stato attuale delle indagini, per il momento non è esclusa l’ipotesi dell’incidente in piscina.

Il commento del Sindaco

Una vicenda che ha lasciato tutti sgomenti e sulla quale si è espresso anche il Sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti: “Apprendo con moltissimo dispiacere, del decesso di una piccola bimba di sette anni di Rozzano, avvenuto oggi pomeriggio nella piscina Battuda. Insieme a tutti i miei concittadini di Rozzano, desidero esprimere un pensiero di grande cordoglio alla famiglia, alla sua mamma ed al suo papà”.

Immagine di repertorio