Tragico incendio, le fiamme sterminano una famiglia: muoiono padre, madre e figlio

Tragedia nella notte in una casa a Sottomarina di Chioggia a Venezia. Tre persone della stessa famiglia sono morte a causa di un incendio: padre, madre e il figlio.

L’incendio si sarebbe sviluppato nel piano inferiore della casa

Una intossicazione da monossido, sembrerebbe dai primi accertamenti svolti delle forze dell’ordine. Il fumo dal piano inferiore avrebbe avvolto anche il primo piano dell’abitazione dove dormivano Gianni Boscolo Scarmanati, 64 anni, la moglie Luisella Veronese, 59, e il figlio 27enne Davide, mentre un altro figlio sarebbe riuscito a salvarsi.

Il rogo poco dopo la mezzanotte

Il rogo si sarebbe sviluppato poco dopo la mezzanotte, ma sulle cause sono ancora in corso indagini dei Vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per avere ragione delle fiamme e bonificare la zona. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno visto il fuoco uscire dalla casa. Purtroppo la corsa dei soccorritori non è bastata a salvare la vita di tutti e quattro i membri della famiglia.

Le indagini per risalire alle cause

Ora seguiranno le indagini per fare luce sull’accaduto che, al momento, è tutt’altro che chiaro. L’abitazione è stata sequestrata su disposizione della magistratura per consentire agli investigatori tutti gli accertamenti del caso, utili a stabilire da dove si sia sprigionato il terribile incendio che ha quasi completamente sterminato una famiglia.