Trenitalia estate 2023: i cani potranno salire a bordo gratuitamente

Anche se l’estate non sembra essere ancora completamente nel vivo, c’è chi comincia a partire per le ferie e, chi ha un cane, molto spesso lo abbandona.

Ma quest’anno non avrà più scuse(non le avrebbe avute lo stesso) perchè Trenitalia ha pensato per loro un’offerta speciale.

Trenitalia 2023: offerta cane gratis

Il cane è da sempre il miglior amico dell’uomo, compagno fedele come pochi esseri umani sanno essere. Eppure, nel momento in cui risulta essere un peso, tipo il momento delle ferie, questa povera bestia viene lasciata a se stessa.

Per fortuna che (forse) da quest’estate la sorte dei nostri amici a quattro zampe cambierà. Infatti, Trenitalia ha promosso l’offerta che dal 27 maggio fino al 15 settembre sia su Frecce sia su Intercity, chi viaggia con il proprio cane non paga il sovraprezzo. Anche se di taglia media o grande.

E si sta pensando di estendere questa promozione anche in vista delle vacanze di Natale. L’unica regola, che è una regola civile, è quella di tenere l’animale al guinzaglio e con la museruola.

Progetto in collaborazione con Leidaa

L’iniziativa di Trenitalia è in collaborazione con Leidaa, Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, della quale è presidente Michela Vittoria Brambilla, che va incontro alle esigenze di chi non vuole rinunciare alla vacanza in compagnia dei propri animali domestici. Lo scopo, com’è chiaro, è quello di combattere l’abbandono degli animali in vista delle vacanze estive.

L’iniziativa rientra nella Summer Experience 2023, partita a inizio giugno, che non solo mette in campo promozioni per famiglie e giovani, ma anche offerte per risparmiare sui viaggi in treno con i propri amici a quattro zampe.

Sulle Frecce, cani e gatti viaggeranno gratis fino al 15 settembre, mentre per gli Intercity la promozione sarà attiva fino al 5 settembre.

Dichiarazione di Michela Vittoria Brambilla

A tal proposito ci è sembrato giusto riportare la dichiarazione lasciata dalla Presidente Brambilla raccolta da trend-online(Trenitalia, cani e gatti viaggiano gratis fino a settembre (trend-online.com). Ecco le sue parole:

“Questa iniziativa risponde alle istanze di più di 20 milioni di italiani che convivono con un animale e contribuisce a creare una nuova cultura di amore e rispetto nei confronti dei nostri piccoli amici. Inoltre, garantiamo un contributo importante per contrastare l’abbandono, un atto vile e crudele, che condanna a morte l’animale accolto in famiglia, ed è un reato che va punito dal nostro codice penale in maniera sempre più importante”.

Speriamo che almeno quest’anno più cani andranno in vacanza con i loro padroni, spezzando il circolo vizioso dell’abbandono estivo.