“Trovata una persona deceduta”: circolazione ferroviaria Ancona-Bologna sospesa

Disagi questa mattina sulla linea ferroviaria Ancona – Bologna dove la circolazione risulta ancora sospesa tra Cattolica e Rimini da stamattina a causa di accertamenti in corso da parte dell’Autorità Giudiziaria. Ritrovato purtroppo il cadavere di una persona.



La circolazione ferroviaria è sospesa stamattina, mercoledì 5 giugno 2024, sulla tratta Ancona Bologna per il ritrovamento di una persona deceduta tra Cattolica e Rimini. Mentre scriviamo è ancora in corso l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. Ritardi, limitazioni e cancellazioni stanno interessando pertanto la viabilità su ferro. Attivati temporaneamente bus sostitutivi per i collegamenti Regionali tra Cattolica e Rimini.

Persona deceduta tra Cattolica e Rimini, circolazione Ancona Bologna sospesa, ritardi e cancellazioni

Al momento non si dispongono di ulteriori particolari in merito all’accaduto. Il cadavere della persona, le cui generalità al momento non sono note, è avvenuto quando erano da poco passate le 7.40 di oggi, nel tratto tra Cattolica e Rimini come detto. L’ipotesi principale è che la vittima sia stata investita da un treno ma chiaramente per ora nessuna pista viene tralasciata.

Mentre proseguono pertanto i rilievi delle forze dell’ordine la circolazione ferroviaria risulta ancora fortemente compromessa. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali – fa sapere Trenitalia – possono registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Linea Ancona Bologna sospesa, ripercussioni anche sull’alta velocità: gli aggiornamenti in tempo reale

Queste al momento le principali indicazioni per chi deve spostarsi lungo la linea ferroviaria (Fonte: FS – Servizio Info Mobilità:

Il treno IC 604 Pescara (7:02) – Milano Centrale (13:40) oggi termina la corsa ad Ancona.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) – Bologna Centrale (13:00).

E a seguire:

Il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) – Lecce (16:51) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Alta velocità

Attualmente risulta coinvolto anche un treno ad Alta Velocità che si trova fermo: si tratta del FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) – Lecce (15:58). Un secondo convoglio, il FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (10:54), registra invece un maggior tempo di percorrenza superiore a 120 minuti.

