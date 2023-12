Vacanze last minute Natale e Capodanno: le mete migliori

Un viaggio sotto l’albero. Partire durante le vacanze di Natale, per molti, non è una cattiva idea: le migliori mete rapporto qualità-prezzo.

Capodanno al caldo e Natale in costume. Una tendenza che sempre più conquista gli italiani. Quelli che, magari, fanno sacrifici durante tutto l’anno e, appena possono, scappano altrove. Proprio quando, invece, parecchi scelgono di stare a casa. Le feste natalizie non sono soltanto pranzi e cene in famiglia. O meglio: possono esserlo in larga parte, ma c’è chi sotto l’albero – invece di trovare il solito maglione e l’abbraccio di uno zio sconosciuto – preferisce sorprendersi con un biglietto aereo.

Via dalla pazza folla o semplicemente da chi abbiamo evitato accuratamente per tutto un anno e non vogliamo assolutamente fare un’eccezione per via del pungitopo alla porta. Partire, ma dove? Una domanda che si fanno in molti, perchè – quelli con la valigia pronta – devono anche scontrarsi con la dura realtà: prepararla non costa niente, imbarcare invece è un’impresa. Nel senso che un viaggio può essere stimolante, ma anche molto costoso.

Natale e Capodanno, le offerte last minute: le mete ideali per una vacanza sotto l’albero

Quindi cosa scegliere per soddisfare la voglia di partire senza ritrovarsi all’Epifania con più rimpianti che ricordi? Le mete ideali, dal punto di vista qualità-prezzo, sono molteplici. Al primo posto delle possibilità c’è la Thailandia con Koh Kood e le isole Surin. Due paradisi per meteo e panorami proprio davanti alla Cambogia. Alloggi da sogno per una spesa ancora sostenibile ed entro i limiti delle umane possibilità. Subito dopo troviamo Miami e la Florida.

Non spaventatevi pensando alle solite mete piene di turisti e, quindi, assai dispendiose. La spiaggia di Key West è quello che ci vuole per staccare la spina senza correre rischi: 30 gradi ogni giorno e panorami mozzafiato. Senza contare i ritrovi disponibili: decine di bar e ristoranti pronti ad accontentare qualsiasi esigenza. Tanti sono anche gli italiani che hanno deciso di aprire un’attività culinaria in quei luoghi: unire l’utile al dilettevole con una forchettata.

In alternativa ci sono le Maldive con i loro atolli paradisiaci: in questo caso il prezzo sale un pochino, anche in maniera vertiginosa stando alle recenti stime, ma i soldi spesi valgono in termini di resa. La tranquillità che restituiscono certi scorci vale qualsiasi acconto. Altrimenti è bene ripiegare su Cuba: Cajo Santa Maria e Baracoa. Le isole dei Caraibi hanno conservato un’atmosfera spartana che non rinuncia al lusso.

I comfort sono inseriti in un panorama “semplicemente coinvolgente” in grado di spiazzare anche i più restii. Coloro che magari si sono fatti un’idea su certi tipi di territorio resteranno estasiati. Ultime, ma non per importanza sono le spiagge dell’India: Goa e Kerala per un Natale (e un Capodanno) all’insegna del relax e della tranquillità. I canti di Natale fanno sempre piacere, ma quel che conta davvero è dove ascoltarli. La prospettiva cambia tutto, anche l’umore.